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撥補台電遭在野質疑 綠：與恢復核能畫等號無助討論

中央社／ 台北29日電

因應美國對等關稅政策，行政院會24日通過新台幣4100億元特別預算條例，其中包含撥補台電1000億元，遭在野黨質疑一再撥補是能源政策錯誤。民進黨團幹事長吳思瑤今天表示，撥補台電是產業界心聲與全民期待，在野黨貿然跟恢復核能畫上等號，無助於政策討論。

立法院今天繼續進行總質詢，吳思瑤在院會進行時在立法院議場前舉行輿情回應記者會，對於在野黨指政府一再撥補台電肇因於能源政策錯誤等質疑，吳思瑤說，台電是國家的台電，不是民進黨的台電，提供穩定的供電、強化電網韌性，都是社會期待，總統賴清德、行政院長卓榮泰近日走訪基層，與產業界交換意見，一致支持也期待政府透過台電預算撥補，達成不需調漲電價的目標。

吳思瑤表示，過去不管是國民黨或民眾黨，要求政府不要輕易調漲電價，為的就是顧民生、穩物價，抑制通膨，現在政府為了抑制通膨、穩定物價，避免因調漲電價造成民生波動，藍白卻反過來持反對立場。

吳思瑤指出，若希望能夠顧民生，那就要穩定物價，用1000億元撥補台電，這是產業界的心聲與全民期待，藍白應理性、正向對話後全力支持。

吳思瑤也說，過去1年多來，藍白只要提到台電的各項政策作為，就膝反射式地導向能源政策、扯核能，把台電營運健全、台灣用電穩定、電網韌性，直接跟恢復核電畫上等號。

吳思瑤表示，國際這幾年受到原物料調漲、俄烏戰爭的影響，世界各國對於電力進行電價調整反映成本，這不是台灣單一的問題，也不是能源政策錯誤，藍白若能掌握國際全球趨勢，不要動輒把台電相關議題貿然跟恢復核能畫上等號，這種前提式的設想，同時也是錯假的前提，無助於很多政策的討論。

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