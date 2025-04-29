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陳玉珍不滿依往例刪離島基金被扣帽 卓榮泰：刪哪都不知

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。記者蘇健忠／攝影

行政院卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳玉珍不滿民進黨立委指稱她與立委陳雪生大幅刪減離島基金預算，表示過去都是統刪6%，以前民進黨國會多數時也是統刪6%。卓揆說，以前有達成協議，今年刪哪裡都不知道。陳玉珍說，那是給政院更大的權力。卓揆不滿，「要我們自己刪，哪是給我們更大的權力。」

陳玉珍今日質詢，表示民進黨立委稱今年度離島基金預算遭到大幅刪減，請問國發會，她跟陳雪生有刪5000多萬的離島基金嗎？國發會副主委高仙桂說，「委員沒有吧。」

陳玉珍表示，行政院是統刪6%，把這個冠到她跟陳雪生頭上，112年、113年民進黨多數時，每年都統刪6%，每年設備投資都統刪6%。榮泰說，歷年統刪最後都會在朝野協商跟行政院一起協商，達到一個統刪的項目（共識）後，今年是沒有這樣做的。

陳玉珍說，今年沒有達成協議，但統刪都是6%。卓榮泰表示，今年沒有達成協議，很多集中在特定機關、特定項目而不能流用。陳說，她現在講的是離島基金，沒有講其它。卓揆回，那一樣是統刪，要刪哪裡並不知道。

陳玉珍表示，若這樣刪，是她跟陳雪生不重視離島基金，要冠在她們頭上，那要說以前每年民進黨多數，都不重視離島建設，每年都統刪。卓榮泰反駁，「以前有達成協議，今年是沒有的，如果委員重視離島基金，應該主張離島基金不能刪。」

陳玉珍反問，以前民進黨刪，是不是不重視？「你們辦老百姓說謊就辦得很快。」卓榮泰回應，「我們沒有說謊，以前該刪哪裡，兩院都有達成協議。」

陳玉珍表示，怎麼沒有說謊？民進黨刪就不用道歉，這次國民黨多數，刪就要道歉。卓榮泰說，「我們連刪哪裡都不知道，叫我們自己刪636億。」

陳玉珍指，「這就是給你們更大的權力，知道哪裡是比較不需要做的。」卓榮泰不滿，表示「要我們自己刪，哪是給我們更大的權力。」

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