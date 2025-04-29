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影／核電將歸零 郭智輝：國內仰賴低碳天然氣不影響空品

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導

核三廠二號機運轉執照將在5月17日到期，宣告台灣正式進入非核家園，經濟部長郭智輝上午前往立法院備詢前回應媒體表示，屆時火力發電占比將達84％，目前國內主要仰賴低碳天然氣，政府同時增加無碳綠能比例，不會對空氣品質造成影響。

因應美國政府對等關稅政策，行政院會日前通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，其中包括撥補台電公司1000億元的項目，遭在野黨立委質疑是偷渡預算，表示將刪減經費。郭智輝回應表示，為因應關稅衝擊，政府過去訪談很多地方業者，大多數均反應電價來到臨界點，希望政府不要再調漲電價，特別是台電公司財務緊迫，舉債金額已經高達九成多，一年約要負擔300億元利息，因此選擇撥補台電1000億元，改善其財務專注在經營管理。

針對行政院會上周通過「特別條例」，其中包括撥補台電公司1000億元，遭在野黨立委質疑偷渡預算，經濟部長郭智輝回應，因應關稅衝擊，政府訪談很多地方業者，大多數均反應電價來到臨界點，希望政府不要再調漲電價，特別是台電公司財務緊迫，舉債金額已經高達九成多，一年約要負擔300億元利息，因此選擇撥補台電1000億元，改善其財務專注在經營管理。記者陳正興／攝影
針對行政院會上周通過「特別條例」，其中包括撥補台電公司1000億元，遭在野黨立委質疑偷渡預算，經濟部長郭智輝回應，因應關稅衝擊，政府訪談很多地方業者，大多數均反應電價來到臨界點，希望政府不要再調漲電價，特別是台電公司財務緊迫，舉債金額已經高達九成多，一年約要負擔300億元利息，因此選擇撥補台電1000億元，改善其財務專注在經營管理。記者陳正興／攝影
媒體提問伊比利半島昨天發生大規模停電，西班牙、葡萄牙全國陷入一片黑暗，我國是否有相關因應措施。經濟部長郭智輝回應，這種大規模停電應屬人為破壞，經濟部都有防備措施，同時也有智慧調度，電源管理自有準備。記者陳正興／攝影
媒體提問伊比利半島昨天發生大規模停電，西班牙、葡萄牙全國陷入一片黑暗，我國是否有相關因應措施。經濟部長郭智輝回應，這種大規模停電應屬人為破壞，經濟部都有防備措施，同時也有智慧調度，電源管理自有準備。記者陳正興／攝影

低碳 台電 核三廠 空氣品質 郭智輝 電價 非核家園

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