影／核電將歸零 郭智輝：國內仰賴低碳天然氣不影響空品

美國總統川普執政百日，他上任這100天，全世界震盪，台美關係也經歷震撼教育。川普美東時間4月2日啟動關稅戰宣稱「解放日」，對台灣卻是當頭棒喝，台灣名列川普關稅政策下的前段班，擬被課徵關稅高達32%，台灣府院措手不及，行政院長卓榮泰後來證實事前不知情，還說「我真的差一點昏倒！」我駐美代表俞大㵢也坦承說，大家都很驚訝；卓揆並表示，令他昏眩欲墜的不只是那個數字而已。川普2.0，過去台灣期待台美關係堅若磐石的希望顯然落空，為賴政府狠狠敲響一記警鐘。

2025-04-29 11:34