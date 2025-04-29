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陳玉珍憂金門供水遭陸切斷 郭智輝酸：終於發現是敵對勢力

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍今日質詢金門供水問題，提到增加金門自有水源，避免水源供給遭中國大陸切斷。經濟部長郭智輝說陳的擔心正確，終於發現大陸是境外敵對勢力。陳說，她擔心是因為政府面對大陸軍機穿越我方領空卻無法擊落，郭問「你支持打下來？」陳當場拉高聲音表示，「我支持。」 圖／聯合報系資料照片
國民黨立委陳玉珍今日質詢金門供水問題，提到增加金門自有水源，避免水源供給遭中國大陸切斷。經濟部長郭智輝說陳的擔心正確，終於發現大陸是境外敵對勢力。陳說，她擔心是因為政府面對大陸軍機穿越我方領空卻無法擊落，郭問「你支持打下來？」陳當場拉高聲音表示，「我支持。」 圖／聯合報系資料照片

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳玉珍質詢金門供水問題，提到增加金門自有水源，避免水源供給遭中國大陸切斷。經濟部長郭智輝說陳玉珍的擔心正確，終於發現大陸是境外敵對勢力。陳說，她擔心是因為政府面對大陸軍機穿越我方領空卻無法擊落，郭問「你支持打下來？」陳當場拉高聲音表示，「我支持。」

陳玉珍質詢時先問，大陸擬建金門供水第二通道，水利署稱水源充足，是否為行政院立場？卓榮泰表示，金門每日用水路2.6萬噸，供水能力3.7萬噸。陳質疑，金門自有水源真有75%？卓揆回，「好像⋯⋯沒有這麼多吧？」郭智輝表示，「接近吧。」卓揆補充，「供水能力是3.7萬噸，引水進來的是2萬噸左右。」

陳玉珍表示，跟大陸買的，叫自有的嗎？賴清德總統日前指大陸為境外敵對勢力，供水的時候就不是境外敵對勢力？卓榮泰表示，境外敵對勢力是說見機侵擾國家，供水是跟金門地區雙方長期以來（關係），供水是買的，這是民生問題，同時存在見機侵擾台灣，供水是契約行為 ，（大陸）是契約對象，境外敵對勢力也可做商業行為。

陳玉珍又問，我方可以跟境外敵對勢力做商業行為？她並提到賴清德曾言要「脫中入北」。卓榮泰表示，事實一直都這樣，從西進、南向、東拓到北合，脫中是指脫離整個中國經濟的威脅，如果（中國）當作我方也是善意契約對象，就不應該用軍機惡意相向。

卓榮泰也說，可能的惡意不只這些，不能排除有任何惡意，要在安全能掌握的狀況之下。金門對中國大陸的依賴是有的，我方也承認這個事實，但是若對方也承認這個事實，就應該善意對待我方。陳玉珍說，「陸客都有來金門，對金門經濟幫助很大。」卓揆回，「那飛機就不該常常來啊。」

陳玉珍提到，為了國安考慮，在中華民國台灣地區可以做什麼，80%水都是大陸來的，也不排除兩岸情勢哪一天有變化，自有水源是否應該增加？她舉例金門自有水源遜於其他離島。

郭智輝回應陳玉珍，表示「如果你也認同中國大陸會對我們產生不友善的行為，如果所有金門國人都這麼認為的話，會願意重新考量設置海水淡化設施，你認為他一定會切斷你嘛，未雨綢繆。我們本來的回應跟你一樣，認為大陸不會切斷，那你現在認為會切斷，那我們慎重考慮，我們也贊成你的主張，大陸會切斷我們的水，所以要未雨綢繆來做海水淡化，這個我們同意。」

陳玉珍表示，她沒有說一定切斷。事有萬一，以前在前總統馬英九時代，認為兩岸不會打仗。現在到了賴清德，說大陸是境外敵對勢力 ，連她都覺得不一定，說不定可能會打仗。郭智輝表示，「每天飛機來繞，軍艦來晃，你的擔心是正確的，你終於發現大陸應該是境外敵對勢力。」

陳玉珍說，「我的擔心來自軍機每天繞，軍艦在那邊繞，政府一點能力都沒有，因為已經飛到我們的天空，政府都還沒有辦法打下來。」郭智輝反問，「所以你主張打下來？」

陳玉珍拉高分貝，表示「我支持啊，只要飛到領空，就應該打下來。」郭智輝再反問， 「在金門上面飛的要不要打下來？」陳回嗆，「如果穿越領空就應該做，這是保衛中華民國，我當然支持。」

陳玉珍談回到供水的部分，主張增加金門的海水淡水廠。郭智輝表示，「我們終於有共識了，我們也非常擔心，你終於能支持我們自己來供應，如果委員支持，我們會深入評估。」陳回，「我支持，兩岸情勢變差是因為政府施政不力。」郭又回，「你終於發現情勢變差了。」

行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）今上午赴立法院備詢。記者蘇健忠／攝影
行政院長卓榮泰（右）與經濟部長郭智輝（左）今上午赴立法院備詢。記者蘇健忠／攝影

卓榮泰 水利署 郭智輝 金門 陳玉珍

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