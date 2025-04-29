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病主法將迎首次大翻修 立委提案盼明訂預立醫療諮商費

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
預立照護醫療諮商示意圖。 圖／聯合報系資料照片
預立照護醫療諮商示意圖。 圖／聯合報系資料照片

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路至今已5年，為面對不可逆昏迷或永久植物人等重大情況的人民，提供了可以提前做出決定的機會。然而，簽署預立醫療決定者卻不到千分之一，實際執行、推動卻仍遭遇不少難關。本次會期即將迎來上路後首次大修法，立委劉建國等人提案放寬執行場域，並且明定執行經費來源。

病人自主權利法規範預立醫療決定（AD），年滿18歲意識清楚即可，然而簽署前必須要先經過預立照護醫療諮商（ACP），透過本人、家屬跟醫療團隊三方，完成後才可以簽署；當發生末期、植物人等狀況時，可以依照先前決定，接受或拒絕維持生命治療或是人工營養及流體餵養。目前我國簽署人數約10.3萬人，簽署率僅約0.45%。

預立醫療決定簽署率，預立醫療諮商費用不菲相關，一次諮商費用動輒數千元，成為簽署一大阻礙。劉建國說，病主法上路多年確實有些可以精進處，這次推動修法，希望從三大面向改革，包含ACP經費、ACP執行場域及委任代理人資格放寬。

劉建國說，預立醫療照護諮商是病主法核心，經費來源更是重中之重，為減輕病人及家屬的經濟負擔，希望修法明定諮商費用由主管機關編列預算；確保民眾了解病主法賦予每個人哪些醫療決定以及各式醫療決定所會產生的效果與影響。

其次，現在預立醫療照護諮商必須由醫療機構執行，劉建國指出，為擴大執行量能以及貼合實際現況，擬修法納入護理機構、長照機構、心理治療所、心理諮商所、社會工作師事務所等。

第三，原先規定醫療委任代理人除繼承人外，不可是簽署者的受遺贈人、器官受贈者等。劉建國說，意願人通常會選擇自己信任的人來當醫療委任代理人，但對於醫療委任代理人資格的過度限制，反而會不尊重意願人的自主決定；再者，醫療委任代理人是依據簽署者的預立醫療決定行使權力，實際上不需要再追加限制。

因此，他在草案中刪除醫療委任代理人的消極資格限制，讓意願人可以選擇自己最信任的任何親友擔任自己的醫療委任代理人，避免妨礙意願人的醫療自主權。

立法院衛環委員會預計本周四排審「病人自主權利法部分條文修正草案」，衛福部目前並未提出院版草案，除劉建國等人提案，另有2個提案版本，將待內部評估後正式對外回應。劉建國說，推動預立醫療決定是朝野共識，預期待把現在窒礙難行處改善。

修法 劉建國 植物人 病主法 病人自主權 長照

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