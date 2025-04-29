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外長林佳龍盼深化台日友誼共同守護民主 助台灣加入CPTPP

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
外交部長林佳龍。 圖／聯合報系資料照片
外交部長林佳龍。 圖／聯合報系資料照片

外交部林佳龍結束出訪友邦史瓦帝尼行程後，返國首個行程便是接見台灣的長期友人——日本自民黨眾議員高市早苗，及其訪團成員眾議員黃川田仁志、眾議員尾崎正直與參議員佐藤啓，林佳龍並在28日傍晚陪同訪團前往總統府晉見賴總統。林佳龍表示，台灣將持續堅定捍衛國家主權、強化自我防衛力量，並希望與日本等民主夥伴攜手合作撐起「民主保護傘」，共同守護自由民主價值，確保印太地區和平與穩定。

林佳龍說，高市早苗睽違多年再次率團訪台，他在外交部設宴歡迎訪團一行並向訪團提到，台日兩國一向交流頻繁、合作密切，雙方人民之間的深厚情誼，是穩固彼此關係最堅實的基礎，當前國際局勢日趨動盪，正是台日雙方提升合作層次的關鍵時刻。

林佳龍指出，高市早苗是日本前首相安倍晉三的堅定盟友，明天也將南下高雄瞻仰安倍晉三銅像。林佳龍說，安倍晉三是國際級領袖、也是台灣永遠的珍貴朋友，他期盼高市早苗未來能持續發揮影響力，推動台日關係穩健發展。

針對區域安全局勢，林佳龍強調，當前威權勢力加強集結，並在印太及歐洲地區持續進行軍事擴張，導致區域緊張情勢升高，台日同樣面臨來自威權國家的嚴峻挑戰，安倍晉三過去率先倡議「自由開放印太（FOIP）」願景，呼籲國際社會重視台海與印太和平穩定，如今已成為全球民主國家的共同戰略目標，並對國際局勢及台灣安全產生深遠影響。

在經貿合作方面，林佳龍表示，台灣自2021年正式申請加入《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP）以來，政府積極修訂相關法令，展現遵循國際自由貿易原則、參與區域經濟整合的堅定決心。林佳龍強調，台灣的加入將有助強化「非紅供應鏈」韌性，提升台日經濟安全保障，並促進印太地區的繁榮發展。

林佳龍並特別感謝高市早苗在擔任自民黨政務調查會長期間，將「支持台灣加入CPTPP及WHO」納入自民黨國會選舉政見，以實際行動力挺台灣。林佳龍期盼日本政府能持續協助台灣加入CPTPP，並促成台灣有意義參與國際組織，讓台灣為國際和平與繁榮中做出更大貢獻。

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