特別條例撥補台電千億挨批 卓揆喊話在野回應產業需求

行政院將台電撥補1000億納入「強化安全韌性」特別條例草案中，引發在野質疑。行政院長卓榮泰今天再次說明，產業憂心受到關稅與電價波動的雙重衝擊，而挹注台電是為健全財政、未來更有條件請求電價審議委員會以民生角度因應電價討論，盼在野黨團回應產業需求。

行政院拍板4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元，包括規劃新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，包括撥補台電1000億元、老屋修繕50億元，此項目引發在野疑慮，質疑「包牌」。

針對撥補台電再遭質疑，卓榮泰指出，在他與賴總統的產業座談會中，多次聽到產業界希望維持穩定電價，不希望受到關稅衝擊及電價調漲的雙重衝擊，政府才在特別條例中再納入台電挹注1000億元預算。為得是健全台電財政，未來更有條件請求電價審議委員會，從民生穩定、電價穩定的角度，審慎因應電價討論。

卓榮泰續指，他要再次為產業界、工商業界請命，希望在野黨團能夠聽到產業界聲音，讓政府能夠有足夠因應，全力放在關稅調整衝擊上。

談及老屋修繕等社會支持面向，卓榮泰表示，特別條例不單是針對美國關稅貿易調整，而是因應國際情勢，強化經濟社會國土安全特別條例，原先政府也打算利用113年度的歲計賸餘提出特別條例，整套構想分為三部分，即國土安全、民生物價穩定及弱勢照顧。

卓榮泰表示，廣大弱勢族群在國際貿易秩序衝擊底下，難免受到業界及消費生活上的影響，政府願將中低收入戶的生活補助再予以補強，也針對獨居老人及老屋未能修繕造成居住安全和環境不佳的狀況，盼透過特別條例整體改善。

卓榮泰指出，希望在野黨團能夠回應產業界需求，也能照顧廣大弱勢族群，並讓國家競爭力能維持提升，不管在教育方面、弱勢照顧及國土韌性安全上，都能夠長足補助，政府就能夠因應國際情勢帶來的各項衝擊。

他說，期盼立法院能儘速通過特別條例，政府之後也會詳盡羅列特別預算，再請立法院審議通過。