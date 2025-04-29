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特別條例撥補台電惹議 郭智輝：業者盼別調漲電價

中央社／ 台北29日電

行政院編列特別條例草案因應對等關稅，其中擬撥補台電引發在野黨質疑。經濟部長郭智輝今天在立法院表示，政府訪談很多地方業者，大部分業者反映盼別再調漲電價，加上台電財務緊迫，因此撥補台電。

行政院會24日通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中以2024年歲計賸餘撥補台電新台幣1000億元引發在野黨質疑。

立法院今天繼續進行施政總質詢，郭智輝在進入議場前接受媒體訪問。

談及行政院擬在特別預算撥補台電1000億元，郭智輝表示，政府因應對等關稅的緊急情況，訪談很多地方業者，大部分業者都反映電價已到臨界，盼台電不要再調漲電價。

郭智輝表示，但台電遭遇的財務狀況緊迫，借債來到9成多，在這麼高負債的情況下，利息一年高達300多億元，行政院聽取業者反映，因此使用歲計賸餘撥補台電，盼能改善台電財務，使台電更專注經營管理。

媒體詢問，核三廠2號機5月17日除役，有學者認為都用火力發電，再生能源占比拉不起來，恐造成空品問題。

郭智輝受訪表示，目前接續使用的電來源是低碳的天然氣與無碳綠能，對於空氣不會受到影響；另一方面，台灣明年11月再生能源發電占比規劃達到20%，2030年時希望朝向占比30%努力。

媒體追問，西班牙與葡萄牙28日發生大停電，若發生在台灣要如何因應，基本供電是否充足。

郭智輝表示，若要發生像西班牙、葡萄牙的大停電，可能都是人為破壞所致，台灣都有相關防備措施及智慧調度，台灣在電源管理上有所準備。

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