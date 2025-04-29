快訊

「零負評YTR」孫女遭質疑白吃白喝？罕動怒回擊：這樣列夠詳細了嗎

川普已成「放羊的孩子」放話股市還是續漲？他曝市場態度變了

星巴克「買一送一」加碼！再延長2天、一樣有星冰樂

駐以代表接受專訪：台堅守民主、反制中共併吞野心

中央社／ 特拉維夫28日專電

以色列代表李雅萍接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪，指中共加劇對台威脅，只會強化台灣捍衛民主的決心。她揭露中共扭曲國際法理、聯手威權國家衝擊全球秩序，呼籲民主國家夥伴團結反制，堅守台灣與全球和平繁榮。

李雅萍於28日接受全球知名媒體平台Visegrád 24專訪，對於台灣面臨的國際挑戰提出深入分析，揭發中共在全球地緣政治的真面目，強調台灣參與國際組織的正當性，並重申台灣堅定捍衛民主體制的決心。李雅萍在專訪中指出中共對台文攻武嚇，舉凡共機艦以灰色地帶手段迫台，中方並挾其市場規模為要脅，逼台灣就範。

李雅萍說，面對中國日益升高的複合式威脅，台灣不會退縮，反而更加堅定守護自由民主價值。她指出，中國對台軍事與經濟威脅，包括灰色地帶手段、經貿施壓，尤其刻意扭曲聯大第2758號決議，以及想方設法合理化併吞台灣的軍事行動，只會強化台灣捍衛民主的決心。

此外，李雅萍說，中國奪台的野心只是其擴張計畫的第一步，後續將意圖改變整個太平洋、歐洲及中東地區的國際秩序。她強調，中國與伊朗、俄羅斯結盟，對民主國家發動認知戰，試圖削弱民主體制。面對威權國家不斷挑戰，台灣呼籲全球民主國家加強合作，反制中國威脅，守護民主台灣，也守護全球半導體及關鍵科技供應鏈、國際貿易運輸暢通，維繫世界和平與經濟繁榮。

此次專訪由擁有全球130萬名追蹤者的Visegrád 24創辦人湯普森（Stefan Tompson）親自訪問，揭露中共在全球地緣政治的真面目。

2758號決議 中共 以色列

延伸閱讀

宏碁陳俊聖：供應鏈持續受到地緣政治、貿易壁壘等挑戰

陸委會民調：近5成5民眾認為中共對台灣人民不友善

嘉縣第2座「朴子安居」動土完工日期曝 全部3處社宅突破千戶

17共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

相關新聞

陳玉珍憂金門供水遭陸切斷 郭智輝酸：終於發現是敵對勢力

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳玉珍質詢金門供水問題，提到增加金門自有水源，避免水源供給遭中國大陸切斷。經濟部長郭智輝說陳玉珍的擔心正確，終於發現大陸是境外敵對勢力。陳說，她擔心是因為政府面對大陸軍機穿越我方領空卻無法擊落，郭問「你支持打下來？」陳當場拉高聲音表示，「我支持。」

病主法將迎首次大翻修 立委提案盼明訂預立醫療諮商費

涉及病人善終決定的「病人自主權利法」上路至今已5年，為面對不可逆昏迷或永久植物人等重大情況的人民，提供了可以提前做出決定的機會。然而，簽署預立醫療決定者卻不到千分之一，實際執行、推動卻仍遭遇不少難關。本次會期即將迎來上路後首次大修法，立委劉建國等人提案放寬執行場域，並且明定執行經費來源。

懸缺九個月 卓榮泰允這周提出NCC人事新名單

國家通訊傳播委員會（NCC）委員持續懸缺。行政院長卓榮泰今赴立法院備詢，答詢時表示，關於人選提出，這周沒有問題。

核三2號機將除役 王鴻薇批：用電愈來愈髒、愈來愈貴

核三廠5月中旬將完全除役，台灣正式「核電歸零」，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，台灣未來將大量倚賴火力發電以及昂貴的綠...

華府直擊／川普2.0執政百日 台美堅若磐石已回不去？

美國總統川普執政百日，他上任這100天，全世界震盪，台美關係也經歷震撼教育。川普美東時間4月2日啟動關稅戰宣稱「解放日」，對台灣卻是當頭棒喝，台灣名列川普關稅政策下的前段班，擬被課徵關稅高達32%，台灣府院措手不及，行政院長卓榮泰後來證實事前不知情，還說「我真的差一點昏倒！」我駐美代表俞大㵢也坦承說，大家都很驚訝；卓揆並表示，令他昏眩欲墜的不只是那個數字而已。川普2.0，過去台灣期待台美關係堅若磐石的希望顯然落空，為賴政府狠狠敲響一記警鐘。

陳玉珍不滿依往例刪離島基金被扣帽 卓榮泰：刪哪都不知

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。國民黨立委陳玉珍不滿民進黨立委指稱她與立委陳雪生大幅刪減離島基金預算，表示過去都是統刪6%，以前民進黨國會多數時也是統刪6%。卓揆說，以前有達成協議，今年刪哪裡都不知道。陳玉珍說，那是給政院更大的權力。卓揆不滿，「要我們自己刪，哪是給我們更大的權力。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。