駁斥黃國昌 陳歐珀：im.B案司法已證清白 勿再抹黑造謠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
陳歐珀捐款36萬餘元給「台灣國際反詐騙協會」的證明。圖／陳歐珀提供
陳歐珀捐款36萬餘元給「台灣國際反詐騙協會」的證明。圖／陳歐珀提供

台灣民眾黨主席黃國昌昨在「人民要當家」宜蘭宣講活動，公開批評前立委陳歐珀涉及im.B詐騙案，甚至提到「包養」等無端指控，陳歐珀今天發表3點聲明嚴正駁斥，批黃國昌兩年來不斷含沙射影、連連看的不實指控，呼籲立即停止惡意抹黑造謠，如果有犯罪證據就拿出來。

陳歐珀發表的3點聲明如下：

一、司法已查明事實，事實不容質疑

他與曾國緯僅有一般社交接觸，當時毫不知情其過往（包括更名整形、遭通緝、涉入imB案）。他從未參與任何詐騙行為，也沒有不法往來。檢調早已徹底查核，2023年8月偵查終結，證實他並未涉案；2024年8月地方法院及2025年4月高等法院判決再次明確證明，與該詐騙集團完全無關。他強調，司法已經還予清白，相關事實不容扭曲。身為法律專業人士，民眾黨主席黃國昌不應再混淆黑白、顛倒因果、誤導社會大眾。

二、惡意拼湊、誤導視聽，意圖自抬聲量塑造揭弊形象？

民眾黨主席黃國昌所出示的圖片、影片，皆屬主觀推論與片面連結，與事實不符。司法機關已明確釐清他與詐騙案件毫無瓜葛。這些不實言論，無非是為了吸引關注、營造揭弊者形象、擾亂視聽。

三、「包養」指控純屬惡意中傷，意圖毀壞名譽

陳歐珀說，所謂「包養」指控，完全是子虛烏有、惡意中傷。他從未與曾國瑋有不正當對價關係，法院已經還他清白。在2023年4月得知曾國緯為詐團主嫌後，即為識人不明的社會觀感公開道歉，主動捐款給已過世的打詐英雄陳梅慧理事長生前創立的「台灣國際反詐騙協會」（有收據為證），甚至為捍衛清白，顧全總統立委大局，主動斷然退選。

陳歐珀強調，從政以來一向清廉勤政自律，以最高標準自我要求，光明磊落、坦蕩無私，經得起社會各界檢驗，敬受宜蘭鄉親父老公評。

陳歐珀說，司法三度證明他清白，對於惡意抹黑，也絕不低頭。圖／陳歐珀提供
陳歐珀說，司法三度證明他清白，對於惡意抹黑，也絕不低頭。圖／陳歐珀提供

詐騙集團 陳歐珀 黃國昌

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