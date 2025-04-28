林佳龍午宴歡迎高市早苗 盼與日強化非紅供應鏈

中央社／ 台北28日電

日本眾議員高市早苗率團訪台，外交部長林佳龍今天午宴時表示，日本故前首相安倍晉三提出「自由開放印太」，對台海安全產生深遠影響；台灣願與日本等民主夥伴撐起「民主保護傘」，也盼與日本強化「非紅供應鏈」韌性，促進印太繁榮發展。

外交部晚間發布新聞稿指出，外交部長林佳龍於28日午宴日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗，以及眾議員黃川田仁志、尾崎正直，還有參議員佐藤啓等一行，表達政府誠摯歡迎之意。

林佳龍致詞時表示，感謝高市早苗擔任自民黨政務調查會長期間將「支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及世界衛生組織（WHO）」納入自民黨國會競選政見，以具體行動表達對台灣的支持；另指出台日兩國交流頻繁緊密，根據最新民調，台日雙方均有超過7成民眾對彼此具有好感，創歷史新高。

林佳龍也說，安倍晉三提出「自由開放印太」（FOIP）並呼籲國際社會關注台海和平穩定，如今已成為全球民主國家共同戰略目標，對台海安全產生深遠影響；台灣願與日本等民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，也期盼與日本攜手強化全球民主陣營的「非紅供應鏈」韌性，促進印太地區的繁榮發展。

高市早苗則指出，欣聞台灣重視FOIP及感念安倍晉三功績，今後將繼承安倍晉三遺志持續推動FOIP；台日地緣政治相近，共同面臨威權主義擴張威脅，台日應在糧食安全、能源儲備、藥品開發及供應鏈韌性等面向加強連結，並在半導體、量子電腦、太空及人工智慧（AI）等尖端科技領域發展結合雙方優勢，共創雙贏。

外交部說明，午宴邀請國際經濟合作協會理事長呂桔誠、東亞經濟協會理事長黃教漳、大豐機器董事長黃立翰及日本台灣交流協會副代表高羽陽等人出席，就當前國際情勢及強化台日合作等議題交換意見。

台日 外交部 日本台灣交流協會

延伸閱讀

攜手史瓦帝尼推動物保育 林佳龍命名小犀牛福爾摩莎

林佳龍出席史瓦帝尼國王壽誕 盼未來展開更多合作

林佳龍出訪史瓦帝尼 見證戰略儲油槽工程啟動

【重磅快評】只顧追殺網友貼文 不辦林佳龍公然造謠

相關新聞

「不能給中國侵台藉口」 日本眾議員高市早苗提台日三面向加強交流

日本眾議員高市早苗今天表示，稍早晉見總統賴清德確認日本與台灣應在防衛安全、經濟安保以及民主聯繫等三面向加強交流，以及台海...

被林俊憲點名與藍營合作 陳亭妃：完全失焦、搞錯對象

民進黨台南市長黨內初選煙硝味再起，立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝「大鬧」台南新營停五立體停車場動土典禮為例，在臉書公開點...

美軍前印太司令拜會民眾黨 周榆修提共諜滲透政府組織

美軍前印太司令阿奎利諾今天拜會民眾黨，雙方就近期政經發展、區域安全情勢進行討論。民眾黨秘書長周榆修表示，民眾黨在兩岸關係...

日本眾議員高市早苗：台日相似首要強化防衛 與友盟合作應對挑戰

曾與日本首相石破茂角逐自民黨總裁大位的日本眾議員高市早苗今天表示，在多變的國際情勢之下，民主國家將成準軍事同盟的關係，台...

喊話林俊憲？陳亭妃搬賴清德名言 應團結向前而非內耗

民進黨台南市長大戰再爆煙硝味，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲今天質疑民進黨立委陳亭妃，疑藉國民黨力量打擊黨內同志。陳亭妃火...

藍白支持挹注產業 反對撥補台電1000億

「為了挹注產業、農業與勞工，我們全力支持行政院編的930億預算，即使再高也支持。」國民黨與民眾黨異口同聲支持因應美國對等關稅造成的經濟衝擊，行政院所提的部分特別預算，但是對於4100億中溢增的項目，卻深為質疑，特別無法接受把已經在立法院被刪除的撥補台電1000億預算復活納入，反對越補越大的台電無底洞。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。