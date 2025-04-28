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「不能給中國侵台藉口」 日本眾議員高市早苗提台日三面向加強交流

中央社／ 台北28日電
總統賴清德（右）28日接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（左）。（總統府提供）中央社
總統賴清德（右）28日接見日本前經濟安全保障擔當大臣高市早苗（左）。（總統府提供）中央社

日本議員高市早苗今天表示，稍早晉見總統賴清德確認日本與台灣應在防衛安全、經濟安保以及民主聯繫等三面向加強交流，以及台海和平穩定的重要性，「不能給中國侵略台灣的藉口」。

日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗率團於27日至29日訪台，今天晚間舉行記者會，眾議員黃川田仁志、尾崎正直以及參議員佐藤啓等陪同出席。

高市早苗致詞時說，台灣是日本的好朋友，做為國會議員應與台灣民眾增強聯繫，尤其2011年東日本大地震、2024年能登半島地震，台灣都在第一時間伸出援手。

她表示，稍早晉見賴總統時確認日本與台灣應加強三面向聯繫，首先關於自由開放印太戰略等關於防衛安全上的交流；其次，關於非紅供應鏈、半導體和先端技術上等經濟安保上的聯繫，台日可共同建立強韌供應鏈；第三則是民主聯繫，日台關係可擴展至菲律賓、澳洲及美國等共享價值的同盟國家，並加強合作。

高市早苗指出，她也與賴總統共同確認台海和平穩定的重要性，以及包括軍民兩用產品以及人工智慧（AI）等關鍵技術積極交流，台灣在半導體有優勢，日本則在製造有優勢，日台對世界都不可或缺，可透過協助合作加強交流。

媒體詢問，高市早苗曾與日相石破茂角逐自民黨總裁大位，若由她擔任首相，與台灣的關係是否有不同發展。

高市早苗回答，石破茂已當選自民黨總裁並成為日本首相，她很難回答假設性問題，但日本與台灣的非官方實質關係可加強人員交流、訊息交換以及技術開放等合作。

至於台灣對中政策的評價，高市早苗強調，不能給中國侵略台灣的藉口，日本願保持台海和平穩定，並在和平的情況下，互相繁榮、合作、交流。

總統府晚間發布新聞稿指出，高市早苗在晉見賴總統致詞表示，此行訪團議員都繼承安倍理念，是有志一同的夥伴。今年7月8日是安倍逝世3週年，當安倍遭遇不幸過世時，率先前往表達慰問的就是時任副總統的賴總統。對此，她由衷敬佩感謝。

她指出，台灣和日本都是島國，面臨一樣處境與問題。日本貿易量高度仰賴海運，一旦周邊有事，海上航路受到威脅，將攸關日本生死存亡。台灣與日本相似，一旦有事，也會面臨糧食及能源安全，甚至供應鏈受到威脅等問題。

高市早苗提到，國防領域合作也至關重要。聯合台灣、美國、日本、菲律賓、澳洲，甚至歐洲等理念相近的國家，將能建構更堅強的網絡，共同維護安全保障。

她期盼，台日雙方持續加強非政府的實質關係，包括人員互訪、資訊共享，一旦危機發生時，才能共同面對及應處。對於賴總統提到希望能洽簽台日之間經濟夥伴協定，高市早苗也表達支持之意。

高市早苗訪台除了晉見賴總統，也與前總統蔡英文、立法院長韓國瑜、三黨代表、台灣日本關係協會會長蘇嘉全等會面。

日本 議員 高市早苗

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