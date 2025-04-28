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澳洲新南威爾斯州議員團抵台 將訪竹科探討合作空間

中央社／ 台北28日電

外交部今天表示，澳洲新南威爾斯州議員跨黨派訪團抵台，在台期間除接受外交部款宴外，也將拜會勞動部、交通部、數發部等政府機關，並參訪竹科，探討台澳未來潛在合作空間。

外交部晚間發布新聞稿指出，澳洲新南威爾斯州議會自由黨法羅（Scott Farlow）及孟若（JacquiMunro）、國家黨黨鞭威廉森（Richie Williamson）及獨立派米海盧克（Tania Mihailuk）等4位上議員所組成的跨黨派訪問團於4月28日至5月2日訪台，外交部表達誠摯歡迎之意。

外交部說明，訪團在台期間除接受外交部款宴外，另將拜會勞動部、交通部、數位發展部、經濟部國際貿易署，以及參訪新竹科學園區、高科技及再生能源等相關單位，以探討台澳共同關切議題與未來潛在合作空間。

外交部表示，澳洲是印太區域重要友台國家，台澳共享民主、自由與人權的普世價值，在經貿、文教、科研、原民合作等領域交流密切。新南威爾斯州上議院於去年10月通過動議支持台灣的國際參與，相信此行有助於未來兩國在共享價值的基礎上，進一步深化雙方友好的合作夥伴關係。

外交部 威爾 澳洲

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