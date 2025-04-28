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美軍前印太司令拜會民眾黨 周榆修提共諜滲透政府組織

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
美軍前印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）今天拜會民眾黨，雙方就近期政經發展、區域安全情勢進行討論。圖／台灣民眾黨提供
美軍前印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）今天拜會民眾黨，雙方就近期政經發展、區域安全情勢進行討論。圖／台灣民眾黨提供

美軍前印太司令阿奎利諾今天拜會民眾黨，雙方就近期政經發展、區域安全情勢進行討論。民眾黨秘書長周榆修表示，民眾黨在兩岸關係主張「台灣自主，兩岸和平」，而近期民進黨內部頻傳共諜案，民眾黨也在立法院提出相關修法，希望執政黨正視共諜與洩密等國安問題。

民眾黨今天發布新聞稿指出，阿奎利諾（Admiral John Aquilino）下午率領「國家亞洲研究局」（NBR）訪問團進行拜會，周榆修會同國際部、政策部幕僚出席，探討最新政經發展、區域安全情勢等，雙方互動熱絡。

周榆修致詞時提及，台灣處於印太地區關鍵位置，面對區域的威脅與挑戰，民眾黨堅信唯有深化國際連結、強化交流，才能保障台灣的自由、民主與繁榮，而民眾黨在兩岸關係上主張「台灣自主、兩岸和平」，始終即使在惡劣的情況下，仍然需要保有溝通的管道。

周榆修舉例，過去在美蘇冷戰時期，衍生出古巴飛彈危機，當時也是透過雙邊領袖「熱線」降低衝突發生的可能性，現階段台灣與中國雙邊看似完全切斷聯繫，恐怕不是並非雙邊人民所樂見。

周榆修也說，台灣面臨來自對岸日益升高的軍事壓力，也在參與國際組織上遭遇層層阻礙，現在不僅需要國際社會的聲援，團結人民、強化守護國家的凝聚力更是重要的事情，作為國會第三大政黨，民眾黨代表相當民意，希望能夠透過與美方真摯交流，把台灣內部真實聲音傳遞出去。

針對近期國內頻傳共諜案，大多來自民進黨及其組織，周榆修也當場表達顧慮，民眾黨去年提出「國家機密保護法」修正草案，主張洩漏國家機密給中國、港澳及境外敵對勢力者加重其刑罰，強化國家安全法制，有效嚇阻洩密行為，期盼執政黨能夠正視共諜洩密等國安問題。

民眾黨秘書長周榆修（右）接見美軍前印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）。圖／台灣民眾黨提供
民眾黨秘書長周榆修（右）接見美軍前印太司令阿奎利諾（Admiral John Aquilino）。圖／台灣民眾黨提供

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