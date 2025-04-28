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日本眾議員高市早苗：台日相似首要強化防衛 與友盟合作應對挑戰

中央社／ 台北28日電
日本自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗。美聯社
日本自民黨眾議員、前經濟安全保障大臣高市早苗。美聯社

曾與日本首相石破茂角逐自民黨總裁大位的日本眾議員高市早苗今天表示，在多變的國際情勢之下，民主國家將成準軍事同盟的關係，台灣與日本相似，首要強化自我防衛能力，再與友盟合作共同應對挑戰。

印太戰略智庫在執行長矢板明夫主持下，下午舉辦「2025國際政經論壇」，日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員高市早苗，與立委王定宇以及總體經濟專家吳嘉隆出席與談。

高市早苗表示，就日本人過去的理解，日本若遭攻擊，美國會在前線應戰，日本則在後邊支援；但美日安保條約述明，首先要由日本人民做好防衛，並非日本什麼都不做，美軍就會來幫忙，且就攻擊策略上，也是以日本為主體，美軍則是協助。

高市早苗說，美國總統川普（Donald Trump）每天說的話都不一樣，日本社會普遍擔心，美國還會不會保護日本，但美國兩黨對此的立場自1980年代至今沒有差別，因此她從政以來一直主張日本應有自我防衛能力，這也寫進美日安保條約。

高市早苗強調，即使與友盟的關係再好，友盟也有自身經濟、國際情勢、社會輿論等考量；台灣跟日本相似，當今國際社會並非單靠一己之力就可以保護自己，首先要強化自我防衛能力，再與友盟合作共同應對挑戰。

高市早苗說，雖然川普每天說的不一樣，但在多變的國際情勢之下，日本、台灣、歐洲各國、澳洲、印度等有共同自由民主理念的國家，會變成類似準軍事同盟的關係，互相防衛才能保障安全。

高市早苗提及，這不僅是就國防而言，經濟安全、人與人交流、資訊交流都是台日可以合作的領域，台灣台積電與韓國三星目前是全球唯一能量產先進製程半導體的企業，台日韓美應攜手合作，強化在半導體供應鏈上的戰略夥伴關係，並確保關鍵技術自主。

高市早苗最後強調，不僅是半導體，台灣與日本在人工智慧（AI）、宇宙開發都位處先進階段，透過跨大合作可間接增加彼此安全，「要成為受尊重的國家，才能更繁榮」。

王定宇同聲指出，台灣不管在作戰想定、軍事投資都不以他人幫助為前提，「保護台灣安全是自己的責任」；台灣在戰略位置、半導體供應鏈以及民主人權價值上有相當的重要性，若被共產威權國家併吞將是悲劇，而台灣如此重要，台灣人也應以此為自豪。

王定宇示警，除了中國灰帶脅迫以接近戰爭邊緣、非官非民的行動以及網路攻擊威脅區域安全，另有中國軍事挑釁以及武器化經濟產能，這都是台灣必須多加防範的。

日本 高市早苗

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