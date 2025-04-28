快訊

商務艙乘客吃到「發霉草莓」多次腹瀉 長榮航空道歉了

在TVBS服務32年 詹怡宜拋震撼彈！退休轉任台大教授

聽新聞
0:00 / 0:00

被林俊憲點名與藍營合作 陳亭妃：完全失焦、搞錯對象

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝「大鬧」台南新營停五立體停車場動土典禮為例，在臉書公開點名立委陳亭妃，質疑其藉國民黨力量打擊同志，對此，陳亭妃回應，「相關指責完全失焦、搞錯對象」；蔡育輝也回擊並質問，「為何林俊憲今天自已不到場」。圖／南市府提供
立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝「大鬧」台南新營停五立體停車場動土典禮為例，在臉書公開點名立委陳亭妃，質疑其藉國民黨力量打擊同志，對此，陳亭妃回應，「相關指責完全失焦、搞錯對象」；蔡育輝也回擊並質問，「為何林俊憲今天自已不到場」。圖／南市府提供

民進黨台南市長黨內初選煙硝味再起，立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝「大鬧」台南新營停五立體停車場動土典禮為例，在臉書公開點名立委陳亭妃，質疑其藉國民黨力量打擊同志，對此，陳亭妃回應，「相關指責完全失焦、搞錯對象」；蔡育輝則回擊並質問，「為何林俊憲今天自已不到場」。

新營停五立體停車場今由市長黃偉哲主持動土典禮，立委陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰等，以及當地里長及居民紛紛到場見證，據了解，蔡育輝當下似乎是與林俊憲助理爭執政績的爭取，並無大聲吵鬧或鬧場，而活動開始後也順利進行。

陳亭妃回應，「黨內是競爭不是鬥爭！」，針對相關言論必須嚴正指出，這樣的指責完全失焦、搞錯對象，尤其，總統賴清德一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

她提到，回顧過去，賴清德擔任市長任內，台南以72.9%的高得票率成功連任，不僅是民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南團隊凝聚力量的成果，未來更應該延續這股團結力量，唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

蔡育輝則表示，新營停五立體停車場今舉行動土典禮，林俊憲近期在大新營區高掛看板指該停車場是其爭取的政績，但新營停五是自己（指蔡）與地方里長在2022年向市府爭取的建設，因此，早上到場後就先與林俊憲助理「討論」停五究竟是誰為了地方爭取的政績。

他強調，自己從頭到尾都沒有鬧場，且市府重大建設的動土典禮各黨籍立委、民代都可參加，林俊憲高掛看板說新營停五立體停車場是其爭取的政績，「為何林俊憲自己今天卻沒有出席」；蔡育輝也呼籲，「林俊憲要多一點政治人情味，別為了政治欺人太甚」。

停車場 林俊憲

延伸閱讀

喊話林俊憲？陳亭妃搬賴清德名言 應團結向前而非內耗

不忍了！林俊憲點名陳亭妃 藉國民黨力量打擊同志

防426凱道造勢「被衝突」 林俊憲喊話支持者：千萬別去

郭信良再捲綠能弊案 藍議員曝「政治效應」：恐劍指陳亭妃

相關新聞

喊話林俊憲？陳亭妃搬賴清德名言 應團結向前而非內耗

民進黨台南市長大戰再爆煙硝味，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲今天質疑民進黨立委陳亭妃，疑藉國民黨力量打擊黨內同志。陳亭妃火...

被林俊憲點名與藍營合作 陳亭妃：完全失焦、搞錯對象

民進黨台南市長黨內初選煙硝味再起，立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝「大鬧」台南新營停五立體停車場動土典禮為例，在臉書公開點...

藍白支持挹注產業 反對撥補台電1000億

「為了挹注產業、農業與勞工，我們全力支持行政院編的930億預算，即使再高也支持。」國民黨與民眾黨異口同聲支持因應美國對等關稅造成的經濟衝擊，行政院所提的部分特別預算，但是對於4100億中溢增的項目，卻深為質疑，特別無法接受把已經在立法院被刪除的撥補台電1000億預算復活納入，反對越補越大的台電無底洞。

不忍了！林俊憲點名陳亭妃 藉國民黨力量打擊同志

民進黨台南市長大戰再爆煙硝味，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝大鬧台南新營的停五立體停車場動土典禮為例，...

從419到426凱道遊行 是誰在謀殺台灣民主？

426凱道遊行之後，今天檢調單位再度出擊，搜索國民黨新北市及基隆市黨部，更清晨拂曉從桃園、樹林家中帶回睡夢中的黨部書記長、書記等人，只因事涉偽造文書連署罪嫌，如此霹靂手段，有如白色恐怖時代，充滿肅殺氣氛，你看懂誰在謀殺台灣民主了嗎？

4100億特別預算 卓榮泰：用歲計賸餘不舉債

「編4100億特別預算，不只針對美國關稅戰，也要因應國際情勢。」「這4100億特別預算主要是用歲計剩餘，不會舉債。」行政院長卓榮泰28日附赴立法院拜會民進黨、國民黨團與民眾黨黨團，努力解釋與強調4100億元特別預算的必要性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。