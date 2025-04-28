被林俊憲點名與藍營合作 陳亭妃：完全失焦、搞錯對象

民進黨台南市長黨內初選煙硝味再起，立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝「大鬧」台南新營停五立體停車場動土典禮為例，在臉書公開點名立委陳亭妃，質疑其藉國民黨力量打擊同志，對此，陳亭妃回應，「相關指責完全失焦、搞錯對象」；蔡育輝則回擊並質問，「為何林俊憲今天自已不到場」。

新營停五立體停車場今由市長黃偉哲主持動土典禮，立委陳亭妃、市議員蔡育輝、沈家鳳、王宣貿、李宗翰等，以及當地里長及居民紛紛到場見證，據了解，蔡育輝當下似乎是與林俊憲助理爭執政績的爭取，並無大聲吵鬧或鬧場，而活動開始後也順利進行。

陳亭妃回應，「黨內是競爭不是鬥爭！」，針對相關言論必須嚴正指出，這樣的指責完全失焦、搞錯對象，尤其，總統賴清德一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

她提到，回顧過去，賴清德擔任市長任內，台南以72.9%的高得票率成功連任，不僅是民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南團隊凝聚力量的成果，未來更應該延續這股團結力量，唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠。

蔡育輝則表示，新營停五立體停車場今舉行動土典禮，林俊憲近期在大新營區高掛看板指該停車場是其爭取的政績，但新營停五是自己（指蔡）與地方里長在2022年向市府爭取的建設，因此，早上到場後就先與林俊憲助理「討論」停五究竟是誰為了地方爭取的政績。

他強調，自己從頭到尾都沒有鬧場，且市府重大建設的動土典禮各黨籍立委、民代都可參加，林俊憲高掛看板說新營停五立體停車場是其爭取的政績，「為何林俊憲自己今天卻沒有出席」；蔡育輝也呼籲，「林俊憲要多一點政治人情味，別為了政治欺人太甚」。