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喊話林俊憲？陳亭妃搬賴清德名言 應團結向前而非內耗

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨立委陳亭妃。圖／取自陳亭妃臉書
民進黨立委陳亭妃。圖／取自陳亭妃臉書

民進黨台南市長大戰再爆煙硝味，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲今天質疑民進黨立委陳亭妃，疑藉國民黨力量打擊黨內同志。陳亭妃火速發文指出，「黨內是競爭不是鬥爭」，更搬出賴清德總統所言，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗。

2026年縣市長選舉初選將至，府城「妃憲大戰」刀光劍影，林俊憲今以國民黨議員蔡育輝大鬧台南新營停五立體停車場動土典禮為例，批評蔡育輝造謠此項建設與他無關，陳亭妃在場卻支持蔡的謊言，甚至聲稱這項建設由自己協助爭取。

林俊憲更直言，「陳委員與蔡育輝的合作關係，早已不是什麼秘密，甚至躍上新聞版面，所以蔡育輝今天這場鬧劇，背後主使是誰？我想已經很清楚」。

「黨內是競爭不是鬥爭。」陳亭妃稍早在臉書回應，賴清德總統一再強調，現階段最重要的是團結向前，而不是內部消耗，回顧過去，賴清德總統市長任內台南以72.9%的高得票率成功連任，這不僅代表民眾對賴市長施政的高度肯定，也展現出台南隊凝聚力量的成果。

陳亭妃續指，因此，面對未來，更應該延續這股團結力量，攜手合作，為2028年賴清德總統順利連任打下堅實的基礎。唯有團結，才能繼續贏得人民的信任，走得更遠，並附上與台南市長黃偉哲的合照，象徵團結。

林俊憲 賴清德 陳亭妃

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