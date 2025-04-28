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力拚無罪？虐童剴剴案今開庭 保母姊妹指「他自虐撞頭」

藍白支持挹注產業 反對撥補台電1000億

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
行政院長卓榮泰（右1）28日到立法院拜會國民黨團說明，黨團總召傅崐萁（左2）、書記長王鴻薇（左1）等黨團立委出席與會。 (中央社)
行政院長卓榮泰（右1）28日到立法院拜會國民黨團說明，黨團總召傅崐萁（左2）、書記長王鴻薇（左1）等黨團立委出席與會。 (中央社)

「為了挹注產業、農業與勞工，我們全力支持行政院編的930億預算，即使再高也支持。」國民黨與民眾黨異口同聲支持因應美國對等關稅造成的經濟衝擊，行政院所提的部分特別預算，但是對於4100億中溢增的項目，卻深為質疑，特別無法接受把已經在立法院被刪除的撥補台電1000億預算復活納入，反對越補越大的台電無底洞。

行政院會24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，卓榮泰28日到立法院向各黨團說明。在拜會國民黨團時，黨團總召傅崐萁準備了咖啡接待卓榮泰團隊，並表示溝通是非常重要的關鍵，樂於看到卓榮泰經常與立法院溝通。

支持挹注產業的930億

國民黨團認為，因應美國關稅風暴的特別預算，挹注產業的預算所占比率只有23%，額度上可再作討論，總召傅崑萁並建議能以普發現金的方式刺激經濟。

國民黨團書記長王鴻薇指出，當時行政院提出的版本是880億元，今天所提的預算金額暴增至4100億元，但有關產業支援的方案，只從880億元增加至930億元，讓人不解、也讓人擔心，屆時等到美國關稅定案後，衝擊範圍恐更大時該如何自處。

曾撥補台電三次3000億

王鴻薇也表示，像是挹注台電1000億元部分，當初立法院刪除撥補主因，就是錯誤能源政策沒檢討，現在為何要再撥補；過去立法院曾經通過挹注台電3次共3000億元，卻換來4次調漲電價，這必需向外界說明清楚。

國民黨團首席副書記長羅智強指出，受美國關稅衝擊最重的是產業與勞工，但在預算分配比率上，並未看到將產業與勞工放在優先順位；很多國家面對勞工受到衝擊時，會用直接的方式刺激經濟，也就是發放現金，但這些方案討論，顯然沒出現在行政院的特別條例草案。

民眾黨：漏洞越補越大

民眾黨立委張啓楷則回應說，民眾最關心的是川普的高關稅的海嘯，但政院提出的卻是大灌水、大偷渡。而且這嚴重違反財政紀律與預算法，怎麼可以把立法院已經砍掉的1千億的台電撥補又放回來。台電的經營一直是靠撥補，過去三年已經撥補3千億元了，結果越補越大洞。2023年前台電累積虧損3800億元，撥補三次後，去年年底虧損4200億元。人民怎麼會允許讓你撥補呢？

張啓楷說，電價審議委員會最近反對調漲電價，主要是能源政策需要檢討，以及台電的經營不當，把大部分的錢拿去買綠電（結果有90%賣不掉），又發生很多弊案，在野黨一定要幫忙人民看緊荷包。

拿不出衝擊影響評估

對此，國民黨總召傅崐萁也在稍早說，過去台電是最賺錢的單位，結果因為錯誤的能源政策，導致用納稅人的錢來撥補，台電還年年漲價；如今，總預算剛剛通過，行政院又設法編特別預算為國防、內政、民生要錢，總要先看預算執行績效再追加才是合理。

民眾黨主席黃國昌則在結論時提醒卓榮泰，多次跟行政院要一份關稅的衝擊影響評估，至今拿不到；另外，特別預算的4100億分三年編列，究竟每年編列多少？這些資料也付之闕如。

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