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行政立法協調會報聚焦特別條例 吳思瑤盼立院速排審

中央社／ 台北28日電

行政立法協調會報今天舉行，與會的民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，會中主要聚焦新台幣4100億元的特別條例，這是為應對國際局勢、時程長達3年的內容，希望在野黨不管在程序委員會或院會，都能支持並儘快排審。

行政院會24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，引來在野諸多質疑。行政院長卓榮泰為讓朝野黨團了解內容，今天上午親自到各黨團說明，期盼在最短時間通過。

卓榮泰並在中午出席行政立法協調會報，包括立法院民進黨黨團七長、各委員會召委、主審經濟委員會的立委，以及行政院秘書長龔明鑫、主計長陳淑姿等人出席。

吳思瑤在會後受訪指出，今天開會約1小時，主要聚焦特別條例內容，由卓榮泰親自說明特別條例細節項目。

吳思瑤說，這是個All in one的特別條例，涵蓋經濟安全、社會安全與國土安全等3大方面，且不單是針對美國總統川普（Donald Trump）關稅政策做短期因應，而是應對國際局勢、時程長達3年的內容，如果在野黨解讀為是針對川普政策，並不正確。

吳思瑤指出，這個特別條例是妥善使用歲計賸餘，在野黨指政府共有5700多億的歲計賸餘也是解讀錯誤，因為沒有扣掉給地方的部分，且提出這個特別條例是希望顧民生、穩物價，將經濟發展的紅利跟全民共享，經濟效益大於一次性的大撒幣。

針對民眾黨反對撥補台電1000億，吳思瑤說，這是希望穩定物價與抑制通膨，不僅是產業界與社會共識，也是民進黨團共識；希望在野黨不管在程序委員會或院會，都能一起支持並儘快排審特別條例。

此外，針對國民黨團總召傅崐萁說要當行政院後盾。吳思瑤上午在輿情回應記者會表示，希望傅崐萁說到做到，希望國民黨不要說一套做一套，希望在野黨真心誠意支持特別條例跟4100億元特別預算，不是心口不一，今天說認同，明天就翻臉。

民進黨團書記長陳培瑜指出，卓榮泰拜會國民黨團時，傅崐萁再次提及普發現金，是否又打算利用審議特別條例過程，用黑箱偷渡提案；若真心支持行政院方案，要用行動做出回應。

吳思瑤 經濟發展 行政院

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