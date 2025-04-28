不忍了！林俊憲點名陳亭妃 藉國民黨力量打擊同志

民進黨台南市長大戰再爆煙硝味，賴系子弟兵、民進黨立委林俊憲今以國民黨議員蔡育輝大鬧台南新營的停五立體停車場動土典禮為例，質疑民進黨立委陳亭妃藉國民黨力量打擊黨內同志，「陳委員與蔡育輝的合作關係不是秘密，這場鬧劇背後主使是誰，已經很清楚。」

距離2026年縣市長選舉還有一陣子，但台南市初選早已開打，更上演陳亭妃與林俊憲的「妃憲大戰」，兩人近期積極勤跑地方，造勢初選意味濃厚，競爭火花升溫。

林俊憲今在臉書指出，大罷免當前，很多事他選擇隱忍不發，團結一致對外，這才是民進黨一路走來的精神。但今天發生的事，實在太過份，再不為自己解釋，似乎就是在默許對方的所作所為，以後只會變本加厲。

林俊憲表示，台南新營的停五立體停車場上午舉行動土典禮，本應是喜事一樁，卻因國民黨議員蔡育輝率眾大鬧，變成鬧劇一場。他提到，去年5月1日他率立法院交通委員會到台南考察此座停車場，當年市府苦於沒經費建設這兩座停車場，他向中央請求協助後取得補助。

他不滿道，今天動土典禮時，國民黨的蔡育輝大鬧會場，造謠這項建設與他無關，還對他大罵，甚至在現場四處向人扭曲事實，民進黨立委陳亭妃全程在旁，支持蔡的謊言，甚至聲稱這項建設由自己協助爭取。

他酸道，「陳委員與蔡育輝的合作關係，早已不是什麼秘密，甚至躍上新聞版面，所以蔡育輝今天這場鬧劇，背後主使是誰？我想已經很清楚」。

林俊憲不滿道，國民黨對他的攻擊、抹黑沒什麼，畢竟他總是站在第一線批評國民黨，被當頭號目標針對，他早就習慣。「可是陳委員，妳怎會藉國民黨的力量來打擊黨內同志，更何況是在這種全黨正努力翻轉國會的時候？」

他直言，類似的攻擊手法早已不是第一次。之前隱忍不發是為大局著想，團結對外、翻轉國會，是他的優先目標。而陳亭妃想獲得國民黨協助，不抨擊藍營在國會的所作所為，他也尊重，每個人有自己的選擇，只是他的隱忍似乎變成默許，從暗著來變成明著來，再不出聲制止這種行為，只會越來越誇張。

他也向陳亭妃喊話，民眾投給我們，是因為相信他們是比國民黨更好的選擇，而不是要他們與國民黨站在一起，也希望本黨成員都能謹記在心。