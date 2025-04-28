基隆檢調搜索藍市黨部4小時 先帶2幹部離開做筆錄
基隆地檢署偵辦連署罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪，涉嫌偽造文書案，今天上午近10時往國民黨基隆市黨部搜索4小時，下午近2時先將國民黨仁愛區黨部主任張金發、市黨部一組總幹事蕭壯峰，帶往鄰近的基隆市警局製作筆錄，釐清案情。
民進黨發動立委大罷免，基隆市公民團體「基隆絕沛」號召罷免林沛祥。國民黨基隆市黨部2月17日成立反罷免行動中心，成立連署站，號召罷免民進黨議員，並在3月18日與民團基隆公共事務學會共同宣示「以罷制罷，以戰止戰」，鎖定民進黨市議員鄭文婷（仁愛區）和張之豪（安樂區）為罷免對象。
鄭文婷2月下旬到基檢告發，罷免方涉嫌偽造文書，有「死亡連署」資料非常明確。檢調單位應該已經做了相當的查證，才會在今天發動強制處分權。
檢察官今天指揮市調站約談罷鄭領銜人紀文荃、罷張領銜人游正義，並前往國民黨基隆市黨部大辦公室、主委和書記長等幹部辦公室搜索。下午近2時，調查人員將張金發、蕭壯峰帶離市黨部，開車載往鄰近的市警局製作筆錄。
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