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4100億特別預算 卓：用歲計賸餘不舉債

台灣醒報／ 記者章文╱台北報導
行政院為了規模新台幣4100億元的特別條例草案，長卓榮泰（前中）28日赴民進黨立法院黨團說明政策。(中央社)
行政院為了規模新台幣4100億元的特別條例草案，長卓榮泰（前中）28日赴民進黨立法院黨團說明政策。(中央社)

「編4100億特別預算，不只針對美國關稅戰，也要因應國際情勢。」「這4100億特別預算主要是用歲計剩餘，不會舉債。」行政院長卓榮泰28日附赴立法院拜會民進黨、國民黨團與民眾黨黨團，努力解釋與強調4100億元特別預算的必要性。但因特別預算從880億到930億，到4100億，其中近八成不屬於直接因應對等關稅，還是遭在野黨打臉，認為不符財政紀律與預算法，也不接受以1000億撥補台電，寧願支持屬於直接挹注產業與勞工的930億預算再增加。

非只因應對等關稅

行政院長卓榮泰28日為了「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，高達4100億的預算草案，拜會立法院朝野黨團，他強調，此次特別條例不只是針對關稅貿易政策的調整，是因應國際情勢，以及後關稅代因應洗產地、違規轉運及國家資通安全的重大需求。

為因應美國對等關稅政策，行政院24日院會通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，草案預算規模為新台幣4100億元，將用於提供企業金融支持、提升產業競爭力，以及挹注台電與勞健保基金。卓榮泰在拜會時說，這次特別條例整個名稱意義就在於「因應國際情勢」，而不是只針對美國關稅貿易跟世界貿易秩序重整課題，內容與過去向外界說明的支持產業、安定就業等9大面向、20項措施的內容「更寬更廣」，金額也從930億達到新台幣4100億元。

強調結合歲計賸餘計畫

卓榮泰表示，政府本來就有一套要如何善用民國113年度歲計賸餘的規劃，要用於國土韌性、民生物價平穩及弱勢照顧等3區塊，現在把支持產業加進來，就成為24日行政院會通過的特別條例。

卓榮泰指出，特別條例有4大主軸，分別是支持產業、安定就業、照顧民生及強化韌性。卓榮泰解釋，外界比較清楚是先前向外界說明過的支持產業、安定就業的9大面向與20項措施，原來是因應美國關稅政策及世界貿易秩序的調整，政府第一個步驟，先就支持產業完整合理設計出來，隨後再進行談判內容及方案的備妥，然後談判啟動。鄰近國家日本，最近也持續推出支持產業的各項國內振興方案，跟行政院方向一致。

撥補台電 盼穩定電價

針對在野黨質疑的撥補台電預算，卓榮泰回應，總統賴清德與他在10幾場產業座談會中，屢屢聽到產業希望電價要能夠穩定，不要在關稅衝擊下而有電價調整，如果能挹注台電1000億元，讓台電財務健全，絕對有助於平穩物價與電價，有助於未來電價費率審議會納入考量。

卓榮泰表示，他要再度強調，特別條例不只是針對關稅貿易政策的調整，是整個國家因應國際情勢，以及後關稅時代因應洗產地、違規轉運及國家資通安全的重大需求。

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