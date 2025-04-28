快訊

經典賽／王建民還未接到曾豪駒通知 仍在思考是否再進教練團

北韓自爆派兵打烏克蘭！美國務院要求為戰爭負責 南韓批「坦承犯罪」

權值股領軍 台股上漲161點收20,034點、重返2萬大關

卓榮泰說明特別條例 民眾黨團：撥補台電1千億應砍掉

中央社／ 台北28日電

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，高關稅衝擊產業與勞工，政府要投入資源協助，民眾黨100%支持，但苦等至今仍未看到衝擊影響評估報告；民眾黨團副總召張啓楷指出，借屍還魂要撥補台電的1000億元，一定要砍掉。

行政院會24日通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，引來在野諸多質疑。卓榮泰為讓朝野黨團了解內容，今天上午親自到各黨團說明，期盼在最短時間通過。

卓榮泰先前往民進黨團、國民黨團，最後來到民眾黨團。他在致詞時說明，4100億元特別預算會移用以前年度的歲計賸餘，不會舉債增加政府債務，政府目前的財政能力做得到；特別條例通過後，行政院會詳細編列特別預算送到立法院審議。

卓榮泰表示，這次目的是維持國家、產業最大競爭力，也能增加教育人才、照顧更多弱勢，讓國家的國土安全韌性、對洗產地的搜查能力能增加，完整因應後關稅時代國家必須面對的問題，希望用最快速度、朝野合作通過。

卓榮泰指出，談判團隊一定會爭取國家最大利益、維持產業競爭力，也會堅持民眾的食品健康、消費市場習慣；談判過程要談到最合理關稅，「最低限度要談到一個不會高於競爭國家的關稅」，極力爭取這樣的結果，希望能度過眼前的風暴。

張啓楷談及，提醒行政院要傾聽民意，民眾最關心的是關稅海嘯，但特別條例是大灌水、大偷渡，嚴重違反財政紀律、預算法，竟然把被立法院砍掉要撥補台電的1000億元又放回來，過去已經撥補3000億元，越補越大洞，借屍還魂的1000億元應該要砍掉。

張啓楷強調，請行政院對症下藥，好好面對高關稅議題。與產業、高關稅相關的，民眾黨強力支持，甚至認為930億元還不夠，如果有詳細的衝擊影響評估，哪些產業受影響、要如何幫忙，「要再增加我們都會同意」。

黃國昌表示，衝擊影響評估要針對不同情況、設定不同方案，這是最基本功課，但苦等到今天還是沒看到。他對行政院到目前的表現失望透頂，拿3頁資料、9個條文，就要來跟立法院要4100億元；特別條例說要分3年編列，他問2025年要編多少也還不知道，「可以不負責任到這種程度」。

黃國昌指出，因應高關稅對產業、勞工的必要預算，民眾黨全力支持。卓榮泰也說了大實話，特別條例不只是因應高關稅，去年歲計賸餘的錢要怎麼花，本來就有一些構想，特別條例是把2個東西拼在一起；原本應編在公務預算的，若想藉這次因應高關稅來偷渡，民眾黨團不會同意。

卓榮泰 民眾黨 行政院

延伸閱讀

影／卓揆拜會強調特別預算沒舉債 傅崐萁：納稅錢應用刀口

影／卓揆拜會國民黨團 藍委關切能源政策調整

卓榮泰為特別條例拜會民眾黨團 黃國昌：失望透頂

民調／4成6民眾挺「罷免＋補選」 勝過倒閣重組新國會

相關新聞

民調／綠好感度呈死亡交叉 7成民眾認為政治介入媒體

美麗島4月國政民調顯示，賴清德總統執政不滿意度首度超車，與滿意度呈現死亡交叉，對民進黨反感的程度亦超越好感度，更有70....

基隆檢調搜索藍市黨部4小時 先帶2幹部離開做筆錄

基隆地檢署偵辦連署罷免基隆市議員鄭文婷、張之豪，涉嫌偽造文書案，今天上午近10時往國民黨基隆市黨部搜索4小時，下午近2時...

4100億特別預算 卓：用歲計賸餘不舉債

「編4100億特別預算，不只針對美國關稅戰，也要因應國際情勢。」「這4100億特別預算主要是用歲計剩餘，不會舉債。」行政院長卓榮泰28日附赴立法院拜會民進黨、國民黨團與民眾黨黨團，努力解釋與強調4100億元特別預算的必要性。

卓榮泰說明特別條例 民眾黨團：撥補台電1千億應砍掉

民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天表示，高關稅衝擊產業與勞工，政府要投入資源協助，民眾黨100%支持，但苦等至今仍未看到衝擊...

刁難完陸配換外配 「移工走路工」濃濃歧視味

國民黨、民眾黨合體的凱道「反綠共、戰獨裁」集會，人數遠超預期，但也發生綠營質疑「外籍移工走路工」的插曲。國民黨立委鄭正鈐到底有無雇用「外籍移工」當走路工，仍處於各說各話階段。不過從整個綠營舉發、質疑此案的過程來看，確實充滿濃濃的歧視味道。 而此事件，正好又發生在賴政府進來一系列針對陸配、陸二代關於國籍、戶籍、居留的刁難事件後。無論此事件真相如何，都勢將形塑民進黨「歧視新住民」甚至「與新住民為敵」的形象。

卓揆赴立院說明特別條例 1500億強化國土韌性內容出爐

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院拍板規模4100億元的特別條例，行政院長卓榮泰今赴立法院拜會朝野黨團爭取...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。