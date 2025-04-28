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卓揆赴立院說明特別條例 1500億強化國土韌性內容出爐

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左）今天為因應國際情勢所提出的特別條例預算拜會立法院朝野黨團尋求支持。記者潘俊宏／攝影
行政院長卓榮泰（左）今天為因應國際情勢所提出的特別條例預算拜會立法院朝野黨團尋求支持。記者潘俊宏／攝影

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院拍板規模4100億元的特別條例，行政院長卓榮泰今赴立法院拜會朝野黨團爭取支持。其中強化韌性面向共編列1500億元，包括規劃新建巡防艦艇，提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能，以及強化台灣海域監偵，達到提早預警。

行政院會24日通過「強化韌性特別條例」草案，分為支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性4大主軸，產業支持面向編列930億元、國土韌性面向1500億元，社會支持面向1670億元，含撥補台電1000億元、勞健保300億元、照顧弱勢170億元、培育高教人才200億元。

除了先前已曝光過的產業支持、社會支持面向，強化國土韌性內容也出爐。根據行政院報告，強化韌性共分為三大項，包括強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵、提升資通作業環境及設備。

在強化國土防衛能量方面，包括整建各式庫儲設施，以存放重要軍品、物資及零附件；建立飲用水、供油、供電備援能量；規劃新建巡防艦艇，並強化其勤務執行功能，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

強化台灣海域監偵部分，包括建構台灣周邊海域安全監測系統，配合各式艦艇。強化對水面細小目標的監控，以達到提早預警的效果。強化岸海監偵，規劃整合監控範圍不同之情監偵系統，並納入AI智慧預警及主動識別等科技，達成先期掌握異常動態及確保國境安全效益。

同時提升立體偵蒐，規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至24浬內之海域立體偵巡能量，增進目標偵知識別與即時應處效益。

提升資通作業環境及設備部分，含括建構國軍共同協作平臺，整合多重來源資料，提升資料準確度、可運用性及決策效率。擴大雲端服務及整合即時通訊，以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性。

另有建構雲端資料中心，強化備援及韌性，以確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作。提升資安防護能量，加速導入零信任架構，比照國際資安防護標準，以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

監控 能量 行政院

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