卓揆赴立院說明特別條例 1500億強化國土韌性內容出爐

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院拍板規模4100億元的特別條例，行政院長卓榮泰今赴立法院拜會朝野黨團爭取支持。其中強化韌性面向共編列1500億元，包括規劃新建巡防艦艇，提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能，以及強化台灣海域監偵，達到提早預警。

行政院會24日通過「強化韌性特別條例」草案，分為支持產業、安定就業、照顧民生、強化韌性4大主軸，產業支持面向編列930億元、國土韌性面向1500億元，社會支持面向1670億元，含撥補台電1000億元、勞健保300億元、照顧弱勢170億元、培育高教人才200億元。

除了先前已曝光過的產業支持、社會支持面向，強化國土韌性內容也出爐。根據行政院報告，強化韌性共分為三大項，包括強化國土防衛能量、強化台灣海域監偵、提升資通作業環境及設備。

在強化國土防衛能量方面，包括整建各式庫儲設施，以存放重要軍品、物資及零附件；建立飲用水、供油、供電備援能量；規劃新建巡防艦艇，並強化其勤務執行功能，以提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

強化台灣海域監偵部分，包括建構台灣周邊海域安全監測系統，配合各式艦艇。強化對水面細小目標的監控，以達到提早預警的效果。強化岸海監偵，規劃整合監控範圍不同之情監偵系統，並納入AI智慧預警及主動識別等科技，達成先期掌握異常動態及確保國境安全效益。

同時提升立體偵蒐，規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至24浬內之海域立體偵巡能量，增進目標偵知識別與即時應處效益。

提升資通作業環境及設備部分，含括建構國軍共同協作平臺，整合多重來源資料，提升資料準確度、可運用性及決策效率。擴大雲端服務及整合即時通訊，以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性。

另有建構雲端資料中心，強化備援及韌性，以確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作。提升資安防護能量，加速導入零信任架構，比照國際資安防護標準，以確保關鍵系統與服務能穩定運行。