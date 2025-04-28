傅崐萁喊「當行政院後盾」 綠黨團：面對罷免討拍裝乖

行政院長卓榮泰為爭取立院朝野黨團支持4100億元強化安全韌性特別條例，今天展開拜會行程，國民黨團總召傅崐萁更罕見釋出善意「盼成為行政院後盾」。民進黨團表示，期盼在野不是說一套做一套，「今天說認同，明天就翻臉」，更質疑傅崐萁是因面對罷免，才討拍裝乖。

民進黨團幹事長吳思瑤今天在輿情記者會上指出，行政院提出照顧經濟、民生及國家安全的三合一法案，盼在野黨立委能捐棄政治成見、不設前提地正向理性討論。

針對傅崐萁喊話「當行政院後盾」，吳思瑤說，希望傅總召說到做到，不是說一套做一套，而是真心誠意支持，民進黨團期待藍白兩黨做國家、人民後盾。

「不要被傅崐萁討拍裝乖的畫面給騙了！」民進黨團書記長陳培瑜話鋒一轉表示，傅崐萁發言時還提到相關超徵稅收能全民普發現金，期盼別在特別條例討論時黑箱偷渡提案。

她直言，傅崐萁討拍裝乖，是因為罷免第二階段連署應可安全過關，接下來是三階投票。在這之前，傅崐萁早已回地方積極固樁、辦活動、座談會，甚至開始造謠「若他被罷免，花蓮在財劃法可分到的100多億的錢都會被中央沒收」。

陳培瑜批評，不論是法盲還是故意造謠，傅崐萁屢在地方創造錯誤資訊，讓鄉親以為花蓮沒有傅崐萁不行，是最大的詐騙集團。或許能相信傅崐萁有回頭的一天，如同對行政院釋出善意，在未來特別條例跟預算表決時，做出最直接的實際行動。