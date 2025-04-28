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4100億特別條例支持產業與國土韌性 重點一次看

中央社／ 台北28日電

行政院通過規模新台幣4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，其中支持產業930億元；國土安全韌性1500億元，包括規劃新建巡防艦艇等；照顧民生1670億元，其中撥補台電1000億元、老屋修繕50億元。

行政院長卓榮泰今天為「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案拜會立法院朝野黨團，並表示，這次特別條例不只是針對關稅貿易政策調整，而是因應國際情勢，以及後關稅時代因應洗產地、違規轉運及國家資通安全的重大需求。

根據行政院特別條例報告，支持產業與安定就業共930億元，其中包括工業六大面向750億元、農業三大面向180億元。工業方面，金融支持方案包括貿易融資利息減碼120億元、輸出保費優惠20億元、外銷貸款優惠保證加碼60億元、中小微企業貸款加碼50億元。

降低行政成本部分，保稅區通關全免裝箱單及擴大遠端稽核；提升產業競爭力研發轉型補助250億元，其中新編設備汰舊換新50億元；爭取海外訂單100億元；提供租稅優惠，研發與設備支出抵減、擴大抵減適用；安定就業150億元。

農業支持180億元方面，包括農業貸款利率加碼補貼24億元；強化外銷冷鏈體系47億元；加速產業加值轉型25億元；取得國內外標章或認驗證12億元；擴大國內行銷活動22億元；擴大海外行銷50億元。

強化國土安全韌性1500億元，聚焦強化國土防衛能量，包括整建各式庫儲設施，以存放重要軍品、物資及零附件；建立飲用水、供油、供電備援能量；規劃新建巡防艦艇，提升應對中國海上灰色地帶侵擾及可在惡劣天候下出勤效能。

此外，強化台灣海域監偵面向包括建構台灣周邊海域安全監測系統，配合各式艦艇，強化對水面細小目標的監控，以達提早預警效果；強化岸海監偵，規劃整合監控範圍不同的情監偵系統，納入AI智慧預警及主動識別等科技；提升立體偵蒐，規劃新建不同任務所需無人載具，以加強近岸至24浬內的海域立體偵巡能量。

在提升資通作業環境及設備部分，包括建構國軍共同協作平台，整合多重來源資料，提升資料準確度、可運用性及決策效率；擴大雲端服務及整合即時通訊，以支援前線即時通聯、強化互通性及提升安全性；建構雲端資料中心，強化備援及韌性，以確保緊急狀況下仍可維持核心功能運作；提升資安防護能量，加速導入零信任架構，比照國際資安防護標準，以確保關鍵系統與服務能穩定運行。

照顧民生方面規劃共1670億元，包括強化高等教育人才培育200億元，將強化國際人才延攬及留任、提升學校整體校務經營等；因應物價降低民眾負擔，編列1000億元補貼台電公司過去3年先行吸收全民用電成本；挹注勞保基金100億元、健保200億元；協助弱勢120億元；老屋修繕50億元，推動老宅延壽等政策。

老屋 能量 行政院

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