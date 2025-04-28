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檢調搜索藍營多個縣市黨部 童子瑋：國民黨死亡連署是系統性偽造

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市議長童子瑋今在臉書貼文表示，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為，檢調依法調查，是法治社會正常的程序。聯合報資料照
基隆市議長童子瑋今在臉書貼文表示，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為，檢調依法調查，是法治社會正常的程序。聯合報資料照

檢調偵辦連署罷免民進黨基隆市議員鄭文婷、張之豪，涉嫌偽造文書案，今到國民黨基隆市黨部搜索。基隆市議長童子瑋今在臉書貼文說，從台北、宜蘭、基隆到新北，可以看出國民黨「死亡連署」很可能是全台串聯、系統性偽造行為，檢調依法調查，是法治社會正常的程序。

童子瑋表示，基隆市立委林沛祥指檢調的行動，都是賴清德總統的司法追殺。這樣的說法實在是讓人感到不解。因為確實也有鄉親問，為什麼現在偽造文書抓得這麼嚴，好像跟以前不太一樣？他要趁這個機會跟民眾說清楚。

童子瑋說，刑法、公職人員選罷法規定，利用他人個人資料，未經同意偽造、假冒提議或連署者，處5年以下有期徒刑、拘役或科100萬元以下罰金」。這條法律是藍白多數國會去年12月20日強行三讀通過的。

童子瑋認為最關鍵的地方，是國民黨為了想要避免民進黨發起罷免，也將偽造文書罪原條文中的「足以生損害於公眾或他人者」文字全數移除，希望讓民進黨害怕就不敢發動大罷免。

童子瑋也說，很多藍營支持者認為死亡連署並沒有造成什麼損害，根本不需要檢調大規模查緝，但問題是「你們自己把這個法律要件拿掉」。如同律師林智群所言，這個改變會讓「結果犯」變成「行為犯」，連拗的空間都沒有。

童子瑋表示，這幾個月來，國民黨一邊抗議司法迫害，一邊又動員群眾包圍地檢署，甚至發動全台各地的群眾集會，試圖把自己涉入的違法行為，轉嫁成政治議題。當一個政黨，為了政治鬥爭，不惜違法、不惜動員、不惜抹黑，這樣的國會生態，只會讓更多民眾對政治更加厭倦，也讓大罷免的聲音越來越熱烈。

童子瑋認為，藍白一路走歪，不只是讓曾經支持國民黨的知識藍選民更加失望，也讓一般市民更難相信國民黨有真正面對問題的誠意。隨著大罷免的進行，台灣民眾也會越來越清楚看到，國民黨和民眾黨組成的國會多數，從一開始就缺乏對法案本身的專業理解，只想用議事多數進行政治鬥爭。

童子瑋說，最後藍白訂下的規則，成為害慘自己的絆腳石，這就是國會失能的最好寫照。賴清德總統執政一年以來，滿意度仍然維持在四成以上，國民黨的支持度卻一路下滑，現在已經不到兩成。他相信隨著大罷免的進展，人民會用手中的選票，讓台灣的國會走向更理性、更負責任的方向。

罷免

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