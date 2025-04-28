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影／林沛祥批司法為當權者服務：明天換無辜國民被整肅

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨基隆市黨部也搜索，檢調偵辦偽造連署。記者游明煌／攝影
國民黨基隆市黨部也搜索，檢調偵辦偽造連署。記者游明煌／攝影

國民黨基隆市黨部今早遭調查人員搜索，引發各界關注，國民黨立委林沛祥批評「司法不公，差別辦案，辦藍不辦綠」，這是國家邁入專制之前的一步，執政者用司法整肅政敵及反對勢力，大惡罷已經到了不堪的地步，司法何時只為執政者、當權者服務？今天是基隆黨部，明天可能就是各位無辜的國民。

檢調今天一早搜索國民黨新北市黨部後，基隆也傳出調查人員上門搜索，黨部人員證實，上午檢調搜索，目前正在進行中，據了解，與罷免民進黨議員鄭文婷、張之亭有關，詳細情況還要進一步了解。

「司法不公，差別辦案，辦藍不辦綠」林沛祥批評，國民黨基隆市黨部正在被檢調大規模搜索，因為他們要搜查有關罷免民進黨議員案領銜人及相關資料；相對比較起來，針對「罷免林沛祥」的案子，檢調一早6時去騷擾連署人，然後去單純請「罷免林沛祥」領銜人去做證人，時間還符合對方要求。

林沛祥呼籲，民眾應注意到這就是差別辦案、這就是司法不公，這就是邁入專制之前的一步，先用司法整肅政敵，來整肅所有反對勢力，這場大惡罷，惡性罷免已經到了一種不堪的地步，司法什麼時候變成只為執政者、當權者服務的工具？從今天如此事件發生在國民黨基隆市黨部來看，假設民眾反對執政黨、質疑民進黨，可能明天被整肅、被司法追殺、被糾纏的就是各位無辜的中華民國國民。

司法 基隆 林沛祥

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