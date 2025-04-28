影／周萬來未出席司法委員會 召委莊瑞雄提案譴責

立法院司法法制委員會輪到民進黨籍召委莊瑞雄主持議事，連續三天議程邀請立法院秘書長周萬來到委員會報告。今天就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」。4月30日是「3月25日晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」，5月1日則是「防止立法院成為國安破口─避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」等進行專題報告。就此引發國民黨立委質疑，根本就是「藉周打韓」，用此來間接針對立法院長韓國瑜；立法院也發出聲明拒絕列席。對此，民進黨立委批評周萬來不列席沒有任何道理，司法委員會也通過臨時提案，譴責周萬來。

莊瑞雄表示，這3天的議題，沒有一個是與公益無關、相信也是社會關注的議題。周萬來過於著重政治攻防，「看來他是選邊站了，」但沒有必要，立法院秘書長最主要就是擔當中立的角色。而且非常重要。如果周萬來認為韓國瑜院長叫他不用出席委員會，就可以不用來報到，那就太荒唐。就必須向委員會來做說明，對社會有一個交代。