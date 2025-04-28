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卓榮泰說明特別條例 藍黨團建議發現金刺激經濟

中央社／ 台北28日電

行政院長卓榮泰今天赴立法院拜會國民黨團，爭取支持新台幣4100億元特別預算。國民黨團認為，因應美國關稅風暴的特別預算，所占比率只有23%，額度上可再作討論，並建議在勞工受到衝擊時，能以發放現金的方式刺激經濟。

行政院會24日通過規模4100億元的「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，卓榮泰今天到立法院向各黨團說明。在拜會國民黨團時，黨團總召傅崐萁準備了咖啡接待卓榮泰團隊，他表示，溝通是非常重要的關鍵，樂於看到卓榮泰率領團隊，經常與立法院充分溝通。

國民黨團書記長王鴻薇指出，當時行政院提出的版本是880億元，今天所提的預算金額暴增至4100億元，而有關產業支援的方案，只從880億元增加至930億元，對於企業的支持、農業受到影響的支持、勞工面臨困境的支持都沒增加，讓人不解、也讓人擔心，屆時等到美國關稅定案後，衝擊範圍恐更大時該如何自處。

王鴻薇表示，其他有關於照顧民生、強化韌性等，如果政府有其必要、也願意支持。不過像是挹注台電1000億元部分，當初立法院刪除撥補主因，就是錯誤能源政策沒檢討，現在為何要再撥補；過去立法院通過挹注台電3次共3000億元，卻換來4次調漲電價，這必需向外界說明清楚。

國民黨團首席副書記長羅智強指出，受美國關稅衝擊最重的是產業與勞工，但在預算分配比率上，並未看到將產業與勞工放在優先順位；很多國家面對勞工受到衝擊時，會用直接的方式刺激經濟，也就是發放現金，但這些方案討論，顯然沒出現在行政院的特別條例草案。

傅崐萁強調，這次的特別預算，因應美國關稅風暴所占比率只有23%，因應關稅的衝擊，國民黨團不只全力支持，但也認為額度上可以再作討論。至於這次特別條例是因為非常緊急事項所提出，如果非緊急事項部分，是否能以追加預算或其他方式提出，國民黨團都非常歡迎與樂意來檢討，即便是能源政策。

最後，卓榮泰表示，這次特別條例希望能用最快速度與效率，將因應國際情勢與國內必須面對的問題，納入條例中來共同解決，特別預算會全數挪用以前的歲計賸餘、不會舉債，讓民眾在更安心情況下，因應這次的關稅以及任何國際的衝擊，讓國家的韌性、競爭力更強。

卓榮泰 國民黨 立法院

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