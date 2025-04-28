卓揆拜會強調特別預算沒舉債 傅崐萁：納稅錢應用刀口

行政院長 卓榮泰 今率團赴 國民黨 立法院黨團拜會，並說明4100億元特別預算，強調這是因應國際情勢整套方案，且都是用歲計賸餘預算來做合理規畫，不會舉債；國民黨團總召 傅崐萁 表示，特別預算支持產業及勞工的930億元僅占全部預算比例23%，且不管是歲計賸餘還是舉債都是人民納稅錢，應用於刀口上。

為說明「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，卓榮泰今率團赴立院各黨團拜會並說明，其中至國民黨團引發關注，傅崐萁特別到門口迎接，卓也主動跟黨團幹部握手，雙方進辦公室後也特別握手合照，期間還以咖啡杯「乾杯」，彼此笑容不斷。

傅崐萁指出，美國貿易戰為全球經濟投下震撼彈，國內眾多產業遭衝擊，所以只要對民眾有益、產業能紓困，國民黨團都願意全力來支持，對於政院提出880億元預算不只欣然接受，還希望能有更足夠預算協助產業中長期紓困及轉型，因此今天非常歡迎卓榮泰率團拜會。

卓榮泰說明，感謝國民黨團支持，4100億元特別預算不僅針對美國關稅，而是整體國際情勢；針對產業衝擊從原來880億增加到930億，就是希望能擴大內需，也協助企業設備汰舊換新；另外三面向則是照顧民生及穩定物價、關懷弱勢、強化國土安全韌性等，這是一整套的方案；事實上，在美國關稅之前，本就想利用113年歲計賸餘來做合理規畫，這次只是在把支持產業內容加入。

國民黨團書記長王鴻薇表示，國民黨團過去也認為880億元要提高，但特別預算中卻只有四分之一左右用於產業，且增加50億元是用於協助企業升級轉型、設備汰舊換新，企業、農業及廣大勞工可能面臨到的困境卻一毛錢都沒增加；台電補貼方面，問題還是在錯誤能源政策，所以對特別預算是該支持的一定支持，但也會認真監督及把關。

傅崐萁也說，政院這次特別預算提出四大面向中，支持產業僅占比23%，黨團對因應關稅衝擊一定全面支持，至於其他三面向，因總預算通過，解凍案也正進行，還是希望卓榮泰要讓朝野和為貴、家和萬事興，若非緊急事項，是不是透過提追加預算，或者用其他條例，即便是能源政策，只要政院清楚交代規畫，國民黨團一定來做後盾。