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影／卓揆拜會國民黨團 藍委關切能源政策調整

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
行政院長卓榮泰（右二）上午就因應美國關稅對台衝擊所提4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁（中）、書記長王鴻薇（左）等出面接待。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（右二）上午就因應美國關稅對台衝擊所提4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁（中）、書記長王鴻薇（左）等出面接待。記者黃義書／攝影

行政院會24日通過規模新台幣4100億元的特別條例草案。行政院長卓榮泰上午率同秘書長龔明𨫎、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮，赴立法院各黨團說明。所提的特別條例針對產業、弱勢族群與國土防衛韌性等做出全方位因應，四大主軸，共10項措施，整體預算上限約為4100億元。產業補助部分，先前從880億元增加到930億元，期能獲立法院支持。

卓榮泰在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出面接待，並提出相關建議。席間溥崐萁還請卓榮泰一行人喝咖啡，並舉杯相互致敬。

會中卓榮泰表示，因應產業需求到各地座談，大家都希望電價平穩。特別在關稅政策之後，政府更希望挹注台電千億補助來財務健全、穩定電價，就不會造成民生問題和物價浮動。

國民黨團書記長王鴻薇指出，行政院挹注台電千億去年在預算審查中被刪除，是因為錯誤能源政策沒被改變與檢討，過去政府曾三度補助台電3000億元，但是換來了卻是4次調漲電價，可見補助和漲電價是同時並行。如果行政院沒有要調整能源政策、結構，如此的撥補會不會成為無底洞，是我們非常關切的。

行政院長卓榮泰上午就因應美國關稅對台衝擊所提4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰（右）在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁（左）等出面接待，席間溥崐萁還請卓榮泰一行人喝咖啡，並舉杯相互致敬。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰上午就因應美國關稅對台衝擊所提4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰（右）在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁（左）等出面接待，席間溥崐萁還請卓榮泰一行人喝咖啡，並舉杯相互致敬。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（右）上午就因應美國關稅對台衝擊所提4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁（左）等，回應政院對特別預算的說明。記者黃義書／攝影
行政院長卓榮泰（右）上午就因應美國關稅對台衝擊所提4100億元特別預算條例赴立法院各黨團說明。卓榮泰在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁（左）等，回應政院對特別預算的說明。記者黃義書／攝影

卓榮泰 行政院 電價

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