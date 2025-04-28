影／卓揆拜會國民黨團 藍委關切能源政策調整

行政院會24日通過規模新台幣4100億元的特別條例草案。行政院長卓榮泰上午率同秘書長龔明𨫎、發言人李慧芝、副秘書長王貴蓮，赴立法院各黨團說明。所提的特別條例針對產業、弱勢族群與國土防衛韌性等做出全方位因應，四大主軸，共10項措施，整體預算上限約為4100億元。產業補助部分，先前從880億元增加到930億元，期能獲立法院支持。

卓榮泰在拜會國民黨黨團時，由黨團總召溥崐萁、書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強出面接待，並提出相關建議。席間溥崐萁還請卓榮泰一行人喝咖啡，並舉杯相互致敬。

會中卓榮泰表示，因應產業需求到各地座談，大家都希望電價平穩。特別在關稅政策之後，政府更希望挹注台電千億補助來財務健全、穩定電價，就不會造成民生問題和物價浮動。