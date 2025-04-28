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民調／綠好感度呈死亡交叉 7成民眾認為政治介入媒體

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
民進黨。圖／聯合報系資料照片
民進黨。圖／聯合報系資料照片

美麗島4月國政民調顯示，賴清德總統執政不滿意度首度超車，與滿意度呈現死亡交叉，對民進黨反感的程度亦超越好感度，更有70.8%民眾認為政治力介入媒體，60.0%認為政府高層濫用權力，59.3%政府選擇性辦案。

針對政黨好感度，調查顯示，民進黨好感度為43.9％，相較上月下滑8.9個百分點，反感度則上升8個百分點至48.9％，呈現死亡交叉；國民黨好感度上升2個百分點達29.2％，反感度則下降3.1個百分點至58.1％；民眾黨好感度則上漲6.3個百分點到31.5％，反感度則下滑6.7個百分點至54.3％。

值得注意的是，4月在野政黨好感度雖然都有增加，但藍白排名出現翻轉，民眾黨好感度已超越國民黨2.3個百分點。

此外，當民調問及，台灣經過3次政黨輪替，到目前為止，中央政府和執政黨還有沒有以下情形，結果顯示，認為政治力介入媒體佔70.8%、政府高層濫用權力60.0%、政府選擇性辦案59.3%、政治力介入檢調機關辦案57.9%、政治力介入司法案件57.6%。

另，認為政治力介入選務機關有47.5%，政治力介入濫用民眾個人資料43.0%、政府非法監聽36.9%。

此次調查由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行電訪，時間為4月22日至24日，對象是設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，成功完訪1059人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3.0%。

權力 死亡 民調

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