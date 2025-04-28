綠委不滿周萬來未赴司委會報告 提案譴責

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來，就立法院議事空間運用現況等議題進行專題報告，但周萬來未出席，引發民進黨立委不滿，認為他迴避國會監督，提出臨時提案譴責，並在現場無在野黨立委情況下通過。

立法院司法及法制委員本週輪值召委民進黨立委莊瑞雄排定今天邀請周萬來就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告並備質詢。

此外，4月30日、5月1日委員會也排定邀請周萬來等人就「3/25晚間立院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法」、「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。

對此，立法院發布新聞稿指出，司法及法制委員會本週所排議程，已逾越相關法定範疇，因此立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁受訪提到，一切就按照國會議事規則與相關規定走，朝野和諧必須在國會展現，執政黨也要有高度，尤其要好好珍惜這些事務官，他們都是國家公共財，不要用黨派色彩來看，期盼大家珍惜國會和諧，這才是各政黨應全力守護的事情。

委員會開會後，民進黨立委吳思瑤、陳培瑜、沈發惠、王義川、莊瑞雄因不滿周萬來未到場，提出臨時提案譴責。

臨時提案指出，周萬來未經請假程序逕自缺席司法及法制委員會，未提供會議主題的書面報告文件，更曲解誤用立法院內規，嚴重迴避國會監督、怠忽職責，藐視國會莫此為甚，因此提出譴責。

處理臨時提案時，現場無國民黨、台灣民眾黨立委，在場民進黨立委未提出異議，委員會最後通過這項臨時提案。

莊瑞雄受訪及會後發布新聞稿表示，專題報告的題目有公益性與重要性，且邀請立法院秘書長列席專題報告並備質詢，立法院早有多次先例，包括105年3月10日，邀請立法院秘書長與法制局長就「立法院法制局功能業務」進行專題報告等。

對於外界質疑司法及法制委員會的議程，是要羞辱周萬來、立法院長韓國瑜，莊瑞雄予以駁斥。他說周萬來以程序技術為藉口拒絕列席，逃避責任、破壞國會正常運作，嚴重損害人民對立法院的信賴與期待。