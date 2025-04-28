民調／賴清德滿意度與不滿意度死亡交叉 信任度大跌8%

賴清德總統就職將滿一周年，藍白陣營近期狂打「反綠共，戰獨裁」，國民黨更號召群眾罷免賴總統。根據美麗島電子報最新民調顯示，賴清德執政滿意度首呈現「死亡交叉」，47.3％不滿意微幅領先47.1％滿意，信任度下跌逾8個百分點，不信任則飆升6個百分點。

行政院長卓榮泰的整體施政表現，滿意度下滑4個百分點達43.4%，與不滿意度42.6%，差不到1個百分點。

當民調詢問民眾是否信任賴清德，結果顯示，20.0%很信任，28.6%還算信任，12.2%有點不信任，30.8%很不信任，未明確回答者有8.3%。相較上月的調查相比，賴清德信任度下滑8個百分點，不信任飆升6個百分點。

值得注意的是，賴清德施政表現，不滿意度首度超車，呈現「死亡交叉」，不滿意47.3％微幅領先滿意47.1％。其中有17.8%很滿意、29.3%還算滿意、16.0%有點不滿意、31.3%很不滿意，未明確回答者5.6%。與上月相比，滿意度大跌8.5個百分點，更是賴上任以來首度「滿意低於不滿意」。

另針對卓榮泰整體施政表現，調查顯示43.4%表示滿意、42.6%不滿意，其中有12.9%很滿意、30.5%還算滿意、17.3%有點不滿意、25.3%很不滿意，14.0%未明確回答。

此次調查由美麗島電子報委託畢肯市場研究公司執行電訪，時間為4月22日至24日，對象是設籍在全國22縣市，年滿20歲的民眾，採住宅電話與行動電話雙架構抽樣，住宅電話以「等比分層隨機抽樣」後再進行隨機跳號處理，行動電話則依數位發展部公布的編碼字首進行後5碼隨機跳號處理，成功完訪1059人，在信賴水準95%時的抽樣誤差最大值為正負3.0%。