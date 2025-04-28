陳佩琪再嗆賴權力越大傷害越大 以前台南現在擴及全台

國民黨4月26日舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，賴清德總統直言「如果真正要戰獨裁，應該去北京天安門」。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天表示，回想賴總統擔任台南市長期間，面對南鐵東移案的那張嘴臉，「權力越大傷害愈大，以前台南現在擴及全國。」

陳佩琪昨天在臉書發文，回憶與賴總統初次見面，「喜歡畫作的市長或總統，心地應該不會如此兇殘」，後來台南登革熱死了很多人，賴總統拒絕進入議會很多天，理由是抗議議長賄選判決不公，或許就是這種霸道，過去沒人治得了他，才會導致現在擔任總統，一昧要求在野陣營跟執政黨合作，而非傾聽民意與在野陣營合作。

陳佩琪上午再度在臉書發文，談及自己身為醫師，比較重視台南發生登革熱，死亡人數創紀錄的新聞，「感謝網友提醒我，台南南鐵東移對待市民的那張嘴臉，還有富立建設這家公司」，權力越大傷害愈大，以前是台南現在擴及全國，「絕對權力使人絕對腐化」是萬古不變的道理。

陳佩琪也說，媒體人毛嘉慶已經告發南鐵東移案，不知道此案的偵辦進度如何，以及台南地檢署是否有大搜索。