快訊

南韓驚傳校園攻擊！高2生持刀砍校長釀重傷 書包藏多把菜刀鐵鎚

幫小孩製作「柯南麻醉手錶」玩具被陰！媽媽被瞄準「衰變成攻擊目標」

流通商戰／百貨支柱晃了 化妝品業績為何「真的不好」？

聽新聞
0:00 / 0:00

陳佩琪再嗆賴權力越大傷害越大 以前台南現在擴及全台

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）。記者杜建重／攝影
民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪（右）。記者杜建重／攝影

國民黨4月26日舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，賴清德總統直言「如果真正要戰獨裁，應該去北京天安門」。民眾黨前主席柯文哲妻子陳佩琪今天表示，回想賴總統擔任台南市長期間，面對南鐵東移案的那張嘴臉，「權力越大傷害愈大，以前台南現在擴及全國。」

陳佩琪昨天在臉書發文，回憶與賴總統初次見面，「喜歡畫作的市長或總統，心地應該不會如此兇殘」，後來台南登革熱死了很多人，賴總統拒絕進入議會很多天，理由是抗議議長賄選判決不公，或許就是這種霸道，過去沒人治得了他，才會導致現在擔任總統，一昧要求在野陣營跟執政黨合作，而非傾聽民意與在野陣營合作。

陳佩琪上午再度在臉書發文，談及自己身為醫師，比較重視台南發生登革熱，死亡人數創紀錄的新聞，「感謝網友提醒我，台南南鐵東移對待市民的那張嘴臉，還有富立建設這家公司」，權力越大傷害愈大，以前是台南現在擴及全國，「絕對權力使人絕對腐化」是萬古不變的道理。

陳佩琪也說，媒體人毛嘉慶已經告發南鐵東移案，不知道此案的偵辦進度如何，以及台南地檢署是否有大搜索。

權力 陳佩琪

延伸閱讀

賴總統要在野黨「去天安門戰獨裁」 陳佩琪嘆：心地如此凶殘

「非羈押至死就是獄中暴斃」 陳佩琪曝柯文哲最新病況：他已經看開了

柯文哲手術後今出庭陳佩琪旁聽 張啓楷透露：這次檢察官派出一悍將

影／柯文哲情況能否出院？ 陳佩琪離開小聲回應這4字

相關新聞

民調／賴清德滿意度與不滿意度死亡交叉 信任度大跌8%

賴清德總統就職將滿一周年，藍白陣營近期狂打「反綠共，戰獨裁」，國民黨更號召群眾罷免賴總統。根據美麗島電子報最新民調顯示，...

陳佩琪再嗆賴權力越大傷害越大 以前台南現在擴及全台

國民黨4月26日舉辦「反綠共，戰獨裁」集會活動，賴清德總統直言「如果真正要戰獨裁，應該去北京天安門」。民眾黨前主席柯文哲...

柯文哲京華城圖利案 2共犯認罪或不認罪都延長限境8個月

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，2名共犯即台北市都委會前執行秘書邵琇珮、都市發展局前局長黃景茂限制出境將屆...

強化經濟及國土韌性 卓揆盼立院支持4100億特別預算

為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院拍板規模4100億元的特別條例草案，行政院長卓榮泰今天赴立法院時再次說明...

罷免造假案 檢調再搜索國民黨新北市黨部

檢調持續鎖定罷免立委蘇巧慧、吳琪銘、張宏陸的領銜人及發起人，及新北市黨部等據點，將調查是否涉及偽造文書等情事，今天上午檢...

強化經濟及國土韌性 卓揆盼立院支持4100億特別預算

行政院會上周通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，行政院長卓榮泰今天一早到立法院拜會朝野黨團尋求支持，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。