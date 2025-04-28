柯文哲京華城圖利案 2共犯認罪或不認罪都延長限境8個月

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城圖利案，2名共犯即台北市都委會前執行秘書邵琇珮、都市發展局前局長黃景茂限制出境將屆，合議庭聽取2人意見，日前裁定邵女自5月3日起延長限制出境、出海8月，黃5月14日起延長限制出境、出海8月。

事實上，邵琇珮偵查中已認圖利罪，檢方起訴對她求刑1年3月，黃景茂不認圖利罪，被檢方求處有期徒刑7年。

邵琇珮、黃景茂犯圖利罪，都經檢方予以限制出境、出海8月處分，2人於起訴後，禁令即將屆滿。

裁定說，合議庭審核相關卷證，給予2人及辯護人陳述意見，認依卷內證據，2人涉犯圖利罪犯罪嫌疑重大，且所涉罪責都不輕，如日後為有罪判決，仍有一定刑度，難以排除他們會視案件進程而離境，有相當理由足認有逃亡之虞。