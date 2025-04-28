司委會邀周萬來報告 立法院：逾法定範疇不應列席

立法院司法及法制委員會今天邀請立法院秘書長周萬來就立法院議事空間運用現況等議題進行專題報告。立法院表示，司法及法制委員會本週所排議程，已逾越相關法定範疇，因此立法院幕僚長及相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。

立法院司法及法制委員本週議程為4月28日邀請周萬來列席就「立法院議事空間運用現況暨整體院區未來治理規劃」、「立法院國會數位化推動進度及資安應對防護方案」進行專題報告並備質詢；4月30日邀請周萬來等人列席就「3/25晚間本院違法會議及違法表決之適法性、是否有違公務員服務法？」進行專題報告並備質詢。

此外，立法院司法及法制委員會5月1日的議程，則是邀請周萬來等人列席就「防止立法院成為國安破口－避免共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件之防制措施」進行專題報告並備質詢。

立法院上午9時透過媒體群組發布新聞稿指出，立法院司法及法制委員會邀請周萬來及相關幕僚單位主管於本週進行專案報告，立法院長韓國瑜於民國114年4月1日致函立法院各黨團及各委員會召集委員，敬請各委員會召委於邀請立法院幕僚長及相關單位主管列席時，應依立法院各委員會組織法第2條的規定辦理排案，尚祈諒察。

立法院表示，依憲法及立法院組織法相關規定，立法院為合議制機關，為行使立法權，除設有院會外，另下設8個常設委員會，分別按議案性質所對應的行政院各部會作專業分工，協助院會將議案做初步專業審查後，再提報院會公決。

立法院指出，上開各種會議均配置相關幕僚人員，協助立委行使職權並辦理相關行政事項，基此，該等幕僚人員非立委行使立法權的監督客體，各委員會召集委員不應用專題報告的議程，邀請立法院會或其他委員會及立法院內各單位的配置幕僚人員列席報告並備質詢，此觀憲法及立法院組織法已將立法院務行政事項及有關立委對職權行使事項予以區隔立法，即足明瞭。

新聞稿最後提到，立法院司法及法制委員會所排定本週各項議程，均已逾越上開法定範疇，因此立法院幕僚長及各單位相關主管不應列席與會備詢，俾明分際，以彰法制。

作為會議主席的立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄說，今天非破例邀請立法院秘書長做專題報告，過去有前例，更沒有如外界所說，要藉由周萬來來修理韓國瑜，周萬來今天沒有列席，真的非常荒唐。

委員會開會後，截至上午9時30分，周萬來未到場，現場只有民進黨立委不滿周萬來缺席，輪流發言。