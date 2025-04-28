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強化經濟及國土韌性 卓揆盼立院支持4100億特別預算
為因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性，行政院拍板規模4100億元的特別條例草案，行政院長卓榮泰今天赴立法院時再次說明，這項立法不只是因對關稅，而是因應國際情勢，納入國土安全、照顧民生、強化韌性面向，盼朝野支持，一起「顧民生、護台灣」。
行政院會24日通過「強化韌性特別條例」草案，共三大面向，原先的產業支持面向為930億元；國土韌性面向1500億元，用於提升海巡設施及強化資通設備，社會支持面向1670億元，含撥補台電1000億元、勞健保300億元、照顧弱勢170億元、培育高教人才200億元。
為爭取朝野黨團支持，卓榮泰今天上午在秘書長龔明鑫、發言人李慧芝陪同下赴立法院，首站來到民進黨團，盼能儘速通過特別條例草案。
卓揆指出，此次特別條例是因應國際情勢，並非只是應對美國關稅與世界貿易秩序重整，政府也有意善用去年歲計賸餘加強國土韌性、平穩物價及弱勢照顧，當前是將支持產業納入，制定強化安全韌性特別條例，以支援產業、安定就業、照顧民生及強化韌性為4大主軸。
因應關稅衝擊，卓揆表示，政府首要步驟是合理完整地設計產業支持方案，再備妥各項內容、啟動談判，周遭鄰近國家如日本，近期亦推出支援產業的國內振興方案，與政府方向一致，行政院也在短時間內落實。
針對在野黨質疑撥補台電千億是「借屍還魂」，透過特別條例彌補過去被刪減的預算。卓揆說明，產業界憂心受到電價波動及關稅影響的雙重衝擊，若能透過預算挹注，健全台電財政，絕對有助平穩物價及電價，也有助未來電價審議委員會決策。
「挺產業、顧民生、護台灣。」民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，民進黨團會扮演重要的轉譯者，將強化對外論述，期待朝野摒棄成見、不設前提，正向理性對話，目前得知對外談判相對順利，期盼國會啟動法案研商也能順利。
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