立院秘書長周萬來缺席備詢 綠營譴責：藐視國會

立法院司法及法制委員會民進黨籍召委莊瑞雄，本周連3天邀請立法院秘書長周萬來專案報告，在野質疑是要修理周萬來。立法院稍早以議程「逾越法定範疇」為由，未出席備詢。司委會通過臨時提案，譴責周萬來藐視國會。

民進黨立委吳思瑤、莊瑞雄等人提案指出，周萬來未依請假程序，逕自缺席司法法制委員會，未提供會議主題的書面報告文件，更曲解誤用立院內規，嚴重迴避國會監督，怠忽職責。藐視國會，莫此為甚，特此提出譴責。

莊瑞雄指出，周萬來身為立法院秘書長，掌管立院所有行政職務，這麼高的官位，沒有說不受監督的，這3天的議題，沒有一個是與公益無關、相信也是社會關注的議題。周萬來過於著重政治攻防，「看來他是選邊站了，」但沒有必要，立法院秘書長最主要就是擔當中立的角色。

莊瑞雄質疑，是立法院長韓國瑜說不用來，就可以不用來嗎？藍白一直認為這三天議程是藉著周萬來要修理韓國瑜，這是過度解讀，任何開會都有政治性，立法院全部的委員會每天談的全部是政治，政治攻防無可避免，那就看號稱活字典怎麼見招拆招，怎麼會想到，連司委會的門都不跨進去？

吳思瑤批評，在立法院多年從未看過，事前未提供任何書面資料和會議文件，司委會所定每個議程都合理正當，立法院資通安全、議事中立、防範共諜滲透不重要嗎？周萬來先前告假，至少還有韓國瑜的燙金版請假函，今天連請假程序都沒有，再次示範何為升級版的藐視國會，比藐視國會更藐視國會。