【重磅快評】鐵打的少數執政 賴清德出現魯蛇式幼稚

賴清德即將就職滿週年，人民提早慶祝，上週末自全台趕赴凱達格蘭大道吼他下台。號稱廿五萬人的場面讓雙少數總統沒面子，怒嗆抗議者「去天安門戰獨裁」。陳水扁執政尾聲也有類似場景。阿扁面臨國務機要費貪瀆案、紅衫軍圍城，以及國內經濟低迷等政治危機，他大罵抗議群眾「嫌台灣不好，太平洋又沒加蓋，覺得中國好，那就游過去！」撫今追昔，賴清德才上任一年，就有阿扁窮途末路的氣急敗壞，如此國運，夫復何言。

面對多數群眾現身凱道，扁賴反應是叫反對者去對岸。就像小孩吵架落於下風，便哭號要脅向大人告狀。諷刺的是，台獨總統只會向中南海搬救兵。而這「魯蛇式幼稚」出現在號稱反共第一品牌的賴清德身上，更是荒謬：他每天喊反共，怎不率先示範如何去天安門戰獨裁？

凱道前久違的人海，以及四月多項民調顯示賴清德支持度走跌，甚至出現出死亡交叉。證明就算有民粹青鳥和司法鷹犬捍衛政權，不斷發動政爭近一年，賴清德還是少數總統。而華府智庫布魯金斯研究所民調顯示，台灣疑美論攀升到近年新高，顯示賴清德的國家生存路線「脫中入美」，也是少數路線。

布魯金斯研究報告指出，「從幾乎所有指標來看，美國都被視為不太可靠的合作夥伴，台韓都不太相信美國將在台、韓與中國大陸、北韓爆發衝突時提供幫助，且台韓皆認為川普對全球的民主國家有害」。賴清德不會又要耍賴，抹紅美國智庫是中共同路人吧？

當多數民眾疑美時，賴總統正把國家當貢品送往白宮。連最相信美國的民進黨支持者，對美信任都下降14個百分點。多數民眾都看出川普不可靠，美國不會在台海開戰時馳援，賴清德卻推出「台灣投資美國隊」，鼓勵所有產業都去美國。他聲稱不要把雞蛋放在同一個籃子，卻把有台灣所有籃子都送給同一名奸商。賴清德無視台灣多數民意力舔川普，但川爺至今只記得「魏哲家」，從沒提過「威廉賴」或是台灣政府，可見賴清德的一廂情願有多幼稚。

從國內朝野鬥爭到政策路線，乃至因應川普2.0的政經衝擊，賴清德都是「鐵打的少數」。他拒絕妥協爭取國內過半民意支持，對外寧可沈溺在「民主同盟」的虛象，無視亞洲乃至歐洲都在和中國建構「去美化」的自由貿易體系。就算大罷免在立院取得多數，但仍無法改變賴清德的「輸家(loser)格局」，魯蛇執政正把台灣困在牆角。