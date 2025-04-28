快訊

北韓首度證實 金正恩下令出兵助俄羅斯攻烏克蘭

川習到底談過沒？美財長說不知道有！他表示美中談判有前路

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

聽新聞
0:00 / 0:00

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，民眾黨主席黃國昌（中）率黨公職到場聲援。本報資料照片
國民黨26日在凱道舉行「戰獨裁」集會遊行，民眾黨主席黃國昌（中）率黨公職到場聲援。本報資料照片

資深媒體人黃智賢日前指國民黨主席朱立倫「擁抱民眾黨」是「引清兵入關」、引民眾黨主席黃國昌是要打壓台北市長蔣萬安；黃國昌被媒體問及時回應說，「那個人」其實沒什麼重要性。對此，黃智賢表示，黃國昌沒有智慧、沒有擔當，更缺乏品格；「黃國昌，真是拉低了台灣政治的道德水準」。

黃國昌昨天受訪時還說，黃智賢覺得絕大多數台灣人感興趣的事情，是要問問黃智賢的哥哥、台南市長黃偉哲，「到底力暘的弊案，黃偉哲還要包庇多久？」他也要黃偉哲出來說清楚講明白，不要躲在台南，就能包庇民進黨的綠能弊案。

黃智賢昨晚在臉書「黃智賢世界」連發兩篇文章，點名回應黃國昌的問題，第二篇更以「426的荒謬黃國昌」為標。她說，黃國昌回答記者的意思，似乎是說她沒什麼重要性。「當然，我本來就一點都不重要」，她的電視節目在黃國昌跟網紅「館長」陳之漢的恐嚇下，都保不住了。但是她的評論都有先見之明，都預判正確，既不受威嚇，又不好收買。「才會招致如黃國昌柯文哲之流，結合民進黨的打壓」。

黃智賢表示，也不過幾年前黃國昌跟陳之漢在凱道要求時任總統蔡英文下架中天，要她這種統派媒體人滾出台灣。426當天，黃國昌陳之漢竟然好意思站在凱道「戰獨裁」。「你們不就是打壓異己，靠獨裁者吃飯的嗎？」

「我一點都不重要」。黃智賢表示，她只是一個有骨氣、有品格、有智慧、有格局的普通人。「我有的，恰恰是黃國昌極度缺乏的」。黃國昌幹的一系列醜事，當然比較重要；是他，把水保地變成停車場，違法謀取暴利；是他，背叛他自己同黨同志，為一個不分區席位，跑去民眾黨；是他，更早前以台獨金童之姿，讓民進黨讓他，並且出盡百寶，給他汐止立委當。真爽」。

黃智賢表示，黃國昌跟柯文哲，不就是兩個靠著比台獨更台獨，才能靠民進黨護航，混到榮華富貴的一對寶嗎？「不就是黃國昌，要他的金主跟同志，不要懷疑他要消滅國民黨的決心的嗎？」說變色龍，或是立場搖擺，還是抬舉了黃國昌。

國民黨面臨立委被罷免，黃智賢表示，不就是因為跟著黃國昌跑，立一些黃國昌掌控的法案嗎？國會擴權法案，不是黃國昌自己得意洋洋的說保密的嗎？不是最後95％都被判違憲嗎？顯然黃國昌野心太大，法學素養與品格，卻太差。

「但他數學可能更差」。黃智賢表示，所以刪預算時，既要耍官威，邏輯又差，數學更是鴉鴉烏。最後立法院根本計算不出到底刪了多少。要拜託行政院計算出答案。國民黨35個立委被罷免，過年時罷免速度加快，都是因為黃國昌。

「黃國昌一直假裝鬼叫八八會館怎樣怎樣。但從不講，柯文哲起碼兩次到八八會館。居然還直接借八八會館請客」，黃智賢喊話黃國昌，「你倒是說說看呀」。這種刻意的雙標，其實就是邪惡。

黃智賢表示，黃國昌整天假裝不認識字，說柯文哲起訴書沒有犯罪證據，沒有金流。「我就問，柯文哲騎飛輪拿的南部大善人300萬，謝國樑媽媽給的200萬，基隆副市長介紹的錢，連柯文哲都不敢否認」。黃國昌為了捧柯文哲，竟然可以假裝不認識字？都否認這些是金流。「黃國昌，真是拉低了台灣政治的道德水準」。

黃國昌以「那個人」指黃智賢，對此，黃智賢表示，黃國昌無法面對她的評論，只剩一招，「就是拉黃偉哲救他」。這只能讓人更加不齒。果然，最後黃國昌就只能講黃偉哲來應對自己不想面對的事。「只因為我跟黃偉哲是兄妹，就成為你的浮木？你也太可悲了。黃偉哲好壞，是他的事。我可沒有吃他一粒米，我可沒有用任何權力，沾任何好處」。她不會如黃國昌一樣，假裝看不懂自家黨主席的起訴書。「我可不像黃國昌，用政治勢力壓迫司法」。

黃智賢表示，黃國昌混跡政壇20餘年，只有各種機會主義式的小聰明。沒有智慧，沒有擔當。更缺乏品格。黃國昌有錢有勢，有政黨補助款，有政治獻金，有很厚的臉皮。「他養著一幫人，更有各式網路力量。我是什麼都沒有啦。我只有人格」。

黃智賢表示，黃國昌是壓迫媒體，下架中天的前科犯。居然厚著臉皮講守護民主？「你自己明明就是殘害民主的兇手。多少年，都不可能洗白。要臉否？」國民黨出錢出力，黃國昌的群眾居然噓國民黨議員，所以台北市民不能監督台北市長？「你黃國昌講戰獨裁？要臉否？」

她還說，黃國昌依賴獨裁，拿到榮華富貴。利用權力，打擊民意監督。利用官威，壓迫司法。才能護航自己的權力之路。民眾黨的戰略是，三分反綠，七分壯大。「怎麼壯大？咬下國民黨血肉而已」。

「他用事實證明，他向來守護的，只有他自己的利益」。黃智賢表示，沒有理念，沒有品格。是的，只有利益。

圖為「在野領袖峰會」，民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨主席朱立倫（右）相互致意。本報資料照片
圖為「在野領袖峰會」，民眾黨主席黃國昌（左）與國民黨主席朱立倫（右）相互致意。本報資料照片

柯文哲 黃國昌 黃智賢

延伸閱讀

民進黨未修集遊法還要法辦人民 黃國昌批賴清德「無恥要有下限」

資深媒體人稱朱立倫「引清兵入關」 黃國昌嗆：「那人」沒重要性

朱立倫拋520罷免賴總統 黃國昌表態了：很多台灣人心聲

台南市生態保育學會20週年慶 黃偉哲：成果豐碩

相關新聞

美智庫調查／台對美信任度下滑 46%不信美將助台抗中

華府智庫布魯金斯研究所廿五日刊登題為「川普如何影響台灣與南韓大眾之對美國態度」評論，比對去年七月和今年二至四月的調查結果...

美智庫調查／學者：疑美非國內政治操作

華府智庫民調顯示，台灣民眾在美國總統川普上台後對美的信任度消退，近半認為美國不可能在衝突發生時支援台灣。學者分析指向川普...

黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

資深媒體人黃智賢日前指國民黨主席朱立倫「擁抱民眾黨」是「引清兵入關」、引民眾黨主席黃國昌是要打壓台北市長蔣萬安；黃國昌被...

台對美信任下滑 川普執政哪些部分讓人憂心？一圖看懂

華府智庫布魯金斯研究所25日刊登題為「川普如何影響台灣與南韓大眾之對美國態度」評論，比對2024年7月和2025年2至4月的調查結果，美韓與美台關係前景均呈現黯淡景象，其中民進黨的支持者，信任美國的比率較2024年調查時下降14個百分點。

冷眼集／在台搞罷免 赴美還在鬥

朝野立委出國訪問，除了檯面上的爭取國家利益之外，自然也打個人利益的小算盤，政治角力向來不是秘密；如今，有了關稅戰為對比，...

在野：綠圍毆周萬來 藉機打韓國瑜

立法院司法及法制委員會本周由民進黨立委莊瑞雄輪值召委，議程安排立法院秘書長周萬來專題報告。民眾黨團副總召張啓楷昨天說，民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。