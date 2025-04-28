黃國昌譏「那個人不重要」還扯到黃偉哲 黃智賢怒發千字文回擊

資深媒體人黃智賢日前指國民黨主席朱立倫「擁抱民眾黨」是「引清兵入關」、引民眾黨主席黃國昌是要打壓台北市長蔣萬安；黃國昌被媒體問及時回應說，「那個人」其實沒什麼重要性。對此，黃智賢表示，黃國昌沒有智慧、沒有擔當，更缺乏品格；「黃國昌，真是拉低了台灣政治的道德水準」。

黃國昌昨天受訪時還說，黃智賢覺得絕大多數台灣人感興趣的事情，是要問問黃智賢的哥哥、台南市長黃偉哲，「到底力暘的弊案，黃偉哲還要包庇多久？」他也要黃偉哲出來說清楚講明白，不要躲在台南，就能包庇民進黨的綠能弊案。

黃智賢昨晚在臉書「黃智賢世界」連發兩篇文章，點名回應黃國昌的問題，第二篇更以「426的荒謬黃國昌」為標。她說，黃國昌回答記者的意思，似乎是說她沒什麼重要性。「當然，我本來就一點都不重要」，她的電視節目在黃國昌跟網紅「館長」陳之漢的恐嚇下，都保不住了。但是她的評論都有先見之明，都預判正確，既不受威嚇，又不好收買。「才會招致如黃國昌柯文哲之流，結合民進黨的打壓」。

黃智賢表示，也不過幾年前黃國昌跟陳之漢在凱道要求時任總統蔡英文下架中天，要她這種統派媒體人滾出台灣。426當天，黃國昌陳之漢竟然好意思站在凱道「戰獨裁」。「你們不就是打壓異己，靠獨裁者吃飯的嗎？」

「我一點都不重要」。黃智賢表示，她只是一個有骨氣、有品格、有智慧、有格局的普通人。「我有的，恰恰是黃國昌極度缺乏的」。黃國昌幹的一系列醜事，當然比較重要；是他，把水保地變成停車場，違法謀取暴利；是他，背叛他自己同黨同志，為一個不分區席位，跑去民眾黨；是他，更早前以台獨金童之姿，讓民進黨讓他，並且出盡百寶，給他汐止立委當。真爽」。

黃智賢表示，黃國昌跟柯文哲，不就是兩個靠著比台獨更台獨，才能靠民進黨護航，混到榮華富貴的一對寶嗎？「不就是黃國昌，要他的金主跟同志，不要懷疑他要消滅國民黨的決心的嗎？」說變色龍，或是立場搖擺，還是抬舉了黃國昌。

國民黨面臨立委被罷免，黃智賢表示，不就是因為跟著黃國昌跑，立一些黃國昌掌控的法案嗎？國會擴權法案，不是黃國昌自己得意洋洋的說保密的嗎？不是最後95％都被判違憲嗎？顯然黃國昌野心太大，法學素養與品格，卻太差。

「但他數學可能更差」。黃智賢表示，所以刪預算時，既要耍官威，邏輯又差，數學更是鴉鴉烏。最後立法院根本計算不出到底刪了多少。要拜託行政院計算出答案。國民黨35個立委被罷免，過年時罷免速度加快，都是因為黃國昌。

「黃國昌一直假裝鬼叫八八會館怎樣怎樣。但從不講，柯文哲起碼兩次到八八會館。居然還直接借八八會館請客」，黃智賢喊話黃國昌，「你倒是說說看呀」。這種刻意的雙標，其實就是邪惡。

黃智賢表示，黃國昌整天假裝不認識字，說柯文哲起訴書沒有犯罪證據，沒有金流。「我就問，柯文哲騎飛輪拿的南部大善人300萬，謝國樑媽媽給的200萬，基隆副市長介紹的錢，連柯文哲都不敢否認」。黃國昌為了捧柯文哲，竟然可以假裝不認識字？都否認這些是金流。「黃國昌，真是拉低了台灣政治的道德水準」。

黃國昌以「那個人」指黃智賢，對此，黃智賢表示，黃國昌無法面對她的評論，只剩一招，「就是拉黃偉哲救他」。這只能讓人更加不齒。果然，最後黃國昌就只能講黃偉哲來應對自己不想面對的事。「只因為我跟黃偉哲是兄妹，就成為你的浮木？你也太可悲了。黃偉哲好壞，是他的事。我可沒有吃他一粒米，我可沒有用任何權力，沾任何好處」。她不會如黃國昌一樣，假裝看不懂自家黨主席的起訴書。「我可不像黃國昌，用政治勢力壓迫司法」。

黃智賢表示，黃國昌混跡政壇20餘年，只有各種機會主義式的小聰明。沒有智慧，沒有擔當。更缺乏品格。黃國昌有錢有勢，有政黨補助款，有政治獻金，有很厚的臉皮。「他養著一幫人，更有各式網路力量。我是什麼都沒有啦。我只有人格」。

黃智賢表示，黃國昌是壓迫媒體，下架中天的前科犯。居然厚著臉皮講守護民主？「你自己明明就是殘害民主的兇手。多少年，都不可能洗白。要臉否？」國民黨出錢出力，黃國昌的群眾居然噓國民黨議員，所以台北市民不能監督台北市長？「你黃國昌講戰獨裁？要臉否？」

她還說，黃國昌依賴獨裁，拿到榮華富貴。利用權力，打擊民意監督。利用官威，壓迫司法。才能護航自己的權力之路。民眾黨的戰略是，三分反綠，七分壯大。「怎麼壯大？咬下國民黨血肉而已」。