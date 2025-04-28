陸配陳情 白擬修法除陸籍可具結

內政部移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」，朝野立委近日接連接獲陳情，民眾黨立法院黨團提出「兩岸人民關係條例」修法，明定該法不溯及既往，二○○四年（民國九十三年）三月一日前在大陸地區設籍或領用大陸地區護照者，全數得以具結方式替代放棄大陸戶籍。

至於二○○四年三月一日以後在大陸地區設籍或領用大陸地區護照者，相關證明延後至本法修正後六個月內提出，同樣得以具結方式辦理，其適用對象類別、申辦程序、具結方式之辦理辦法，授權主管機關定之。

移民署先前要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，主要法源依據為兩岸人民關係條例第九之一條，該條文在二○○四年三月一日施行，要求條例修正前在台設籍的原陸籍人士，六個月內提出註銷大陸戶籍等相關證明。但此舉引來社會質疑聲浪，陸委會先是公布四種情況以具結方式替代，隨後再增加兩種情況得以具結替代。

民眾黨立法院黨團近期提出修法草案，提案說明指出，陸委會及移民署寄發超過一萬兩千份通知書，要求取得戶籍的民眾交付「喪失大陸地區原籍證明書」，造成近四十萬名大陸配偶，連同其家人、子女總計高達百萬民眾疑慮，政府將怠惰之責轉嫁民眾。該案上周已在院會完成一讀程序，交付內政委員會審查。民眾黨團副總召張啓楷表示，政府不可失職在前，卻甩鍋陸配；陸委會六大例外範圍太窄化，民眾黨團希望適度放寬。