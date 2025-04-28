聽新聞
0:00 / 0:00

陸配陳情 白擬修法除陸籍可具結

聯合報／ 記者林銘翰／台北報導

內政部移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」，朝野立委近日接連接獲陳情，民眾黨立法院黨團提出「兩岸人民關係條例」修法，明定該法不溯及既往，二○○四年（民國九十三年）三月一日前在大陸地區設籍或領用大陸地區護照者，全數得以具結方式替代放棄大陸戶籍。

至於二○○四年三月一日以後在大陸地區設籍或領用大陸地區護照者，相關證明延後至本法修正後六個月內提出，同樣得以具結方式辦理，其適用對象類別、申辦程序、具結方式之辦理辦法，授權主管機關定之。

移民署先前要求在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」，主要法源依據為兩岸人民關係條例第九之一條，該條文在二○○四年三月一日施行，要求條例修正前在台設籍的原陸籍人士，六個月內提出註銷大陸戶籍等相關證明。但此舉引來社會質疑聲浪，陸委會先是公布四種情況以具結方式替代，隨後再增加兩種情況得以具結替代。

民眾黨立法院黨團近期提出修法草案，提案說明指出，陸委會及移民署寄發超過一萬兩千份通知書，要求取得戶籍的民眾交付「喪失大陸地區原籍證明書」，造成近四十萬名大陸配偶，連同其家人、子女總計高達百萬民眾疑慮，政府將怠惰之責轉嫁民眾。該案上周已在院會完成一讀程序，交付內政委員會審查。民眾黨團副總召張啓楷表示，政府不可失職在前，卻甩鍋陸配；陸委會六大例外範圍太窄化，民眾黨團希望適度放寬。

民眾黨 移民署 陸委會

延伸閱讀

經濟部：燃料大漲致台電虧損 1000億元撥補非新瓶裝舊酒

罷免賴清德能成真？ 學者：頂多換蕭美琴

綠委連排3天周萬來專案報告 民眾黨團直言圍毆不用到場

卓榮泰拜會說明特別條例 民眾黨團反對撥補台電1000億

相關新聞

美智庫調查／台對美信任度下滑 46%不信美將助台抗中

華府智庫布魯金斯研究所廿五日刊登題為「川普如何影響台灣與南韓大眾之對美國態度」評論，比對去年七月和今年二至四月的調查結果...

美智庫調查／學者：疑美非國內政治操作

華府智庫民調顯示，台灣民眾在美國總統川普上台後對美的信任度消退，近半認為美國不可能在衝突發生時支援台灣。學者分析指向川普...

冷眼集／在台搞罷免 赴美還在鬥

朝野立委出國訪問，除了檯面上的爭取國家利益之外，自然也打個人利益的小算盤，政治角力向來不是秘密；如今，有了關稅戰為對比，...

在野：綠圍毆周萬來 藉機打韓國瑜

立法院司法及法制委員會本周由民進黨立委莊瑞雄輪值召委，議程安排立法院秘書長周萬來專題報告。民眾黨團副總召張啓楷昨天說，民...

立院訪團赴美 聚焦軍售等4議題

美國宣布對等關稅政策後，跨黨派立委組成的七人代表團昨天和今天分別出發前往華府，立法院副院長江啟臣和民進黨立委王定宇分別透...

陸配陳情 白擬修法除陸籍可具結

內政部移民署要求陸配補件「喪失原籍證明」，朝野立委近日接連接獲陳情，民眾黨立法院黨團提出「兩岸人民關係條例」修法，明定該...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。