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在野：綠圍毆周萬來 藉機打韓國瑜

聯合報／ 記者林銘翰李成蔭黃婉婷／台北報導
立法院司法法制委員會由民進黨籍召委莊瑞雄主持議事，本周邀請立法院秘書長周萬來（右）等進行專題報告。引發國民黨立委質疑，根本是要趁機羞辱周萬來，攻擊立法院長韓國瑜（左）。圖／聯合報系資料照片
立法院司法法制委員會由民進黨籍召委莊瑞雄主持議事，本周邀請立法院秘書長周萬來（右）等進行專題報告。引發國民黨立委質疑，根本是要趁機羞辱周萬來，攻擊立法院長韓國瑜（左）。圖／聯合報系資料照片

立法院司法及法制委員會本周由民進黨立委莊瑞雄輪值召委，議程安排立法院秘書長周萬來專題報告。民眾黨團副總召張啓楷昨天說，民進黨團根本就是想要「圍毆」，藉此攻擊立法院長韓國瑜；針對立法院議事空間運用，上個月就有安排專題報告，周萬來也不用再到場。

莊瑞雄回應，本周排定的專題報告有其公益性及重要性，過去司法院、行政院、監察院及考試院都曾來備詢，立法院身為憲政機關，為何能自外於此？「以周萬來的修為，備詢時面對政治攻防如吃飯、喝白開水一樣簡單，誰能圍毆他？若不出席才是真的自我羞辱。」

針對張啓楷的說法，莊瑞雄受訪時批評，張啓楷聲稱立法院上個月已經安排相關專題報告，根本就是胡說八道，況且當時周萬來沒有出席，如果有來就只會剩下兩次專案報告，「不要是非不分，為挺藍軍而挺。」

張啓楷昨受訪時表示，民進黨團連續三天邀請周萬來專題報告，最好笑的是「防止立法院成為國安破口」，但先前傳出被共諜滲透的案例，全部都是在民進黨立委辦公室。現在要求周萬來報告是天大笑話。

周萬來 張啓楷 民進黨 法制委員會 立法院 莊瑞雄 韓國瑜

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