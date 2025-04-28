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在野：綠圍毆周萬來 藉機打韓國瑜
立法院司法及法制委員會本周由民進黨立委莊瑞雄輪值召委，議程安排立法院秘書長周萬來專題報告。民眾黨團副總召張啓楷昨天說，民進黨團根本就是想要「圍毆」，藉此攻擊立法院長韓國瑜；針對立法院議事空間運用，上個月就有安排專題報告，周萬來也不用再到場。
莊瑞雄回應，本周排定的專題報告有其公益性及重要性，過去司法院、行政院、監察院及考試院都曾來備詢，立法院身為憲政機關，為何能自外於此？「以周萬來的修為，備詢時面對政治攻防如吃飯、喝白開水一樣簡單，誰能圍毆他？若不出席才是真的自我羞辱。」
針對張啓楷的說法，莊瑞雄受訪時批評，張啓楷聲稱立法院上個月已經安排相關專題報告，根本就是胡說八道，況且當時周萬來沒有出席，如果有來就只會剩下兩次專案報告，「不要是非不分，為挺藍軍而挺。」
張啓楷昨受訪時表示，民進黨團連續三天邀請周萬來專題報告，最好笑的是「防止立法院成為國安破口」，但先前傳出被共諜滲透的案例，全部都是在民進黨立委辦公室。現在要求周萬來報告是天大笑話。
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