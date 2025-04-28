冷眼集／在台搞罷免 赴美還在鬥

朝野立委出國訪問，除了檯面上的爭取國家利益之外，自然也打個人利益的小算盤，政治角力向來不是秘密；如今，有了關稅戰為對比，映照出這場朝野沒人敢說不，只能競相加碼後又減碼的政治表演，較勁從國內延伸到國外。

以立委出國考察來說，華府實在不算是熱門首選，因為它除了是政治中心，最多的是博物館，實在沒什麼吸引力；也因此，外交部駐美代表處接待立委訪問華府多是熟面孔，安排的行程也大同小異，不敢有差別待遇。

當台灣面對川普政府無情的高關稅政策時，民進黨籍台美國會議員聯誼會共同會長王定宇喊出要赴美拚外交，國民黨就算質疑也不敢拒絕，畢竟只要能對台灣有一絲幫助的努力都應該去嘗試，此外，藍綠都在防堵對方對美認知作戰。種種因素發酵，讓這場訪美行從行之有年的慣例，一下子充滿戲劇張力。

此跨黨派訪問團原本報名至少十七人，到最後精簡為七人，還要講究政黨平衡與和諧，人數上要對稱，背後原因包含出國遊說不是人多就有用之外，立法院也還在會期中，要隨時避免對方突襲，加上全國大罷免活動如火如荼，外委會召委沈伯洋自己就是罷免國民黨立法院黨團總召、花蓮立委傅崐萁的關鍵推手。

這種朝野對立氣氛，就算出了國門會彼此克制，也會在談論到某些國內政治議題時「告洋狀」。相對地，美國也在藍綠中求取平衡。美國在台協會（ＡＩＴ）前一天發出歡迎立法院副院長江啟臣率團訪美的訊息後，隔兩天再貼與國安會秘書長吳釗燮的會面照，底下網友湧入混戰，好不熱鬧。

無論台美國會關係多好，哪怕與川普政府官員保持聯繫，但從對等關稅掀牌之後，台灣連情緒勒索都沒有資本，只能動用一切可用力量，爭取台灣最大利益。美國國會對行政部門向來有一定影響力，但在川普治下一切難說，從務實面看，這趟訪問只能盡人事聽天命。