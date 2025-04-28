立院訪團赴美 聚焦軍售等4議題

美國宣布對等關稅政策後，跨黨派立委組成的七人代表團昨天和今天分別出發前往華府，立法院副院長江啟臣和民進黨立委王定宇分別透過新聞稿，說明此行將觸及包含關稅、避免雙重課稅、軍售項目交運和雙邊供應鏈合作等議題；據了解，這場朝野齊打拚的訪團背後，存在藍綠種種政治角力，到出發前都還在較勁。

和過去台灣美國國會議員聯誼會的例行訪問不同，這一團從一開始便引發關注，王定宇雖為聯誼會共同會長，卻是單獨邀請所有立委與會，並未提前告知另一位共同會長、國民黨立委柯志恩組團規畫；有立委私下質疑，訪問是一回事，能不能對台灣面臨的高關稅處境有任何助益才是關鍵，不少人擔憂，去或不去都會成為未來的相罵本。

據了解，國民黨團對此事高度關注，既不敢輕忽這趟訪問，又怕會期中出門會成為本周朝野攻防的破口；柯志恩雖然鼓勵國民黨立委參加，以平衡訪團對美傳達的意見，但她自己沒報名參加，而是由擔任聯誼會榮譽會長的江啟臣出馬。

王定宇日前公布報名立委達十七人，最後成團七人，藍綠白代表分別為：江啟臣、黃健豪、張智倫；王定宇、邱議瑩、張雅琳；以及林憶君。黃健豪沒有報名，但在黨團協調與邀請下參加，據悉，關鍵點就在國民黨團要確保程序委員會全員都在，因此協調對美交流經驗更豐富的陳永康缺席此行。

外交及國防委員會召委沈伯洋安排本周議程都是「赴美進行國會外交」，但沈伯洋自己沒去；民進黨外委會立委羅美玲本在出訪名單中，最後一刻缺席，知情人士指，或與羅的前助理盛礎纓涉入共諜案有關。

江啟臣昨表示，此行將拜會國會山莊、行政部門及智庫，除關稅議題外，也將說明並呼籲美國國會早日通過「避免雙重課稅法案」的重要性，另外也會與相關單位研討台海情勢和國防安全，爭取美對台軍售如期交運，並擴大國防安全合作面向。

王定宇指出，朝野訪團將於廿九日起拜會美國國會參眾兩院議員及部分行政官員，並與親共和黨智庫交流，主題將觸及台灣安全、經貿關稅，及深化雙邊供應鏈合作。