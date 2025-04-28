美智庫調查／台對美信任度下滑 46%不信美將助台抗中

華府智庫布魯金斯研究所廿五日刊登題為「川普如何影響台灣與南韓大眾之對美國態度」評論，比對去年七月和今年二至四月的調查結果，美韓與美台關係前景均呈現黯淡景象，其中民進黨的支持者，信任美國的比率較去年調查時下降十四個百分點。

美被視為不可靠的夥伴

前述評論指出，「從幾乎所有指標來看，美國都被視為不太可靠的合作夥伴，台韓都不太相信美國將在台、韓與中國大陸、北韓爆發衝突時提供幫助，且台韓皆認為川普對全球的民主國家有害」。

該評論的作者群在去年七月美國總統大選競選期間，調查台、韓一千五百名民眾以了解兩國選民對美國及其領袖的看法；今年二月至四月，調查台、韓兩千名受訪者，重問相同問題，並新增一月回任的美國總統川普相關題目。

在今年四月的調查中，台灣有一成五九受訪者認為美國是「非常不值得信任」盟友，比率相較去年七月的百分之八點二將近翻倍；另外，兩成二認為美國是「不值得信任」盟友，認為美國「非常值得信任」或「值得信任」的比率則共約兩成三一。

被問到是否認為美國將在兩岸開戰時協助台灣，認為「不太可能」或「非常不可能」的台灣受訪者共占四成六七。僅三成七五認為「有可能」或「非常可能」，低於去年七月的四成五五。

評論說，這項問題對台灣的重要性已比以往更迫切。多篇政治學研究指出，與中國大陸發生軍事衝突時，台灣人若相信美國也將參與防衛，參與防衛行動的意願將顯著提高；反之若認為美國不會伸援，這將對台灣民間社會在台海衝突時如何應對產生重大影響。

另外，台灣民眾對美國的整體態度也退步。今年四月，對美國抱持「非常正面」或「正面」看法的台灣受訪者，比率從去年七月的五成四三下降至三成三五，減少廿點八個百分點。

六成五一的台灣受訪者「不同意」或「非常不同意」川普擔任美國總統時，台灣比起以往更安全。不同意或非常不同意川普執掌白宮時，全球民主更加強健的台灣受訪者，也共占六成四二。

川普影響台對美信任度 製表／高詣軒

藍綠白對美看法分歧

調查發現台灣不同政黨的支持者對「美國是否為值得信任盟友」的回答嚴重分化；民進黨支持者將美國視為可信任盟友的比率遠高於國民黨、民眾黨及不支持任一黨的選民。

約五成的民進黨支持者認為美國值得或非常值得信任，僅共百分之九點七認為美國不值得或非常不值得信任。

但是共有六成九二的國民黨支持者認為美國不值得或非常不值得信任，民眾黨支持者中抱持此二立場的則共占四成七七。

該評論表示，調查顯示民進黨對美國的看法依然最樂觀，但台灣人對美國信任下滑的整體趨勢，透露民進黨與其他政黨選民的分歧日增。各主要政黨的官方立場雖皆表達堅定支持美台關係，但民進黨和非民進黨選民看待美國，已出現分歧。