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美智庫調查／藍白：對美不信任 呈現主流民意
民眾黨立院黨團副總召張啓楷表示，對美國的不信任，變成台灣民意主流，政府先是把台積電送到美國，未來還要加大對美軍事採購，賴清德總統應該好好思考，過去做了這麼多重要的事情，結果卻跟台灣主流民意相反，賴清德要先給人民一個交代，「不要再叫我們到天安門找答案。」
國民黨立委馬文君表示，美國智庫的民調數字很正常，尤其是在美國總統川普上任後，因為關稅政策造成各國嚴重經濟衝擊；另外，除軍事上對美國不信任，過去美豬及台積電等情況，好像台灣付出再多，美國仍然是不在乎，國人觀感自然不好，民調數字只是將這些情況真實呈現。
有關百分之四十六點七受訪者認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣抵抗中國大陸侵略，民進黨立委陳冠廷表示，在國際變局下出現焦慮聲音實屬正常，但台灣主流民意仍清楚認知美國是台灣最重要的國際夥伴。他認為，台灣應強化自我防衛能力、深化雙邊溝通，並展現台灣作為區域穩定力量的角色，自助才能贏得他助。
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