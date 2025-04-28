華府智庫最新民調 46%台灣人不信美援助抗中

華府智庫布魯金斯研究所公布台灣民眾對美國信任度的最新民調指出，川普重返白宮後，台灣人對美國的信任度下降，對於華府介入中國大陸犯台的信心也下滑，46.7%受訪者認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣，凸顯現在美國被台灣視為較不可靠的夥伴。

布魯金斯研究所去年7月在美國總統大選期間，訪調台灣與南韓1,500名民眾，了解兩國民眾對於美國及其領袖的看法，之後在今年2-4月再對台韓2,000名受訪者展開調查，重問原有問題，並且新增有關川普的題目。

調查發現，美國幾乎在所有指標上皆被視為較不可靠的夥伴，台灣與南韓受訪者對美國在衝突區域爆發時會提供支援的信心下降，普遍認為川普對全球民主帶來負面影響。

台灣有15.9%受訪者認為美國是「非常不值得信任」的盟友，比去年7月調查的8.2%增加接近一倍，22%認為「不值得信任」。

針對美國在台海戰爭下提供支援的可能性，僅有37.5%認為「可能」或「非常可能」，低於去年7月調查的44.5%。46.7%認為美國「不可能」或「非常不可能」協助台灣。