賴總統參加台中一中校慶 重申對等尊嚴與大陸交流
賴清德總統今（27日）下午參加台中一中校慶活動時說，身為總統，他肩負延續國家生存發展、保護國人生命財產安全及照顧2300萬人民生活的使命；他說，有主權才有國家，有台灣才有中華民國，他永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬，只要對等尊嚴，台灣願與中國交流合作，謀求兩岸共榮發展。
賴總統表示，他秉持前總統蔡英文的四個堅持：第一，永遠堅持自由民主的憲政體制；第二，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬；第三，堅持主權不容侵犯併吞；第四，堅持中華民國台灣的前途只有2300萬人可以決定。
賴總統說，要保護全體國人生命財產安全，他的目標是追求和平，對和平固然有理想但不能有幻想，他重申強化國防力量、發展經濟、與民主友盟國家肩並肩威懾，以及發揮穩定有原則的兩岸關係領導能力共四根支柱。
賴總統表示，台灣人民熱愛和平，因此只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，並透過交流合作，謀求兩岸和平共榮發展。
賴總統說，他的第三項使命是保護2300萬人的飯碗，「要顧佛祖，要先顧腹肚」，他就職時提出拚經濟的三項政策，包含改善台灣的投資環境，讓企業根留台灣，且跟外國簽署投資保證協定，協助企業布局全球，讓台灣產品可以行銷全世界。
賴總統表示，政府不僅要不僅要照顧大企業，中小微型企業也要照顧；當社會獲得經濟的果實，也要照顧社會弱勢。
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